В Тюменской области принимают заявки для участия в конкурсе "Мисс IT"

Фото организаторов

Стартовал прием заявок на конкурс "Мисс IT Тюменской области". Принять в нем участие могут обаятельные и умные девушки, работающие в сфере информационных технологий в компаниях Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округ-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ежегодный конкурс будет проводиться в Тюмени в девятый раз. Уже сегодня многие известные компании региона готовы представить профессиональные достижения своих сотрудниц на суд жюри конкурса.

"Для участия в финале конкурса девушкам предстоит пройти несколько этапов отбора – собеседование, полуфинал и затем уже сама финальная часть и объявление победительницы. Прежде всего, нам интересны проекты участниц в сфере IT и смежных с ней сфер, и немаловажное значение будет иметь то, как девушки эти проекты смогут презентовать", - подчеркнула директор Центра по работе с предприятиями и предпринимателями ТПП Тюменской области Ксения Вишнягова.

Прием заявок для участия продлится до 27 марта. Финал конкурса и награждение победительниц состоятся 24 апреля. Лидеры получат ценные призы от спонсоров конкурса и известность в профессиональном сообществе. Организаторами конкурса выступают Торгово-промышленная палата Тюменской области и Группа компаний "ТюмБИТ". Генеральный информационный партнер - "Афиша Тюмень" https://ktokuda.top/.