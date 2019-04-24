В Тюменской области стали реже болеть ветрянкой, но чаще кишечными инфекциями

Об эпидемиологической ситуации за первый квартал 2019 года рассказывает региональное управление Роспотребнадзора.

За январь–март нынешнего года по сравнению с тем же периодом 2018-го года в Тюменской области снизилась заболеваемость скарлатиной и псевдотуберкулезом — более чем в 2 раза, энтеровирусной инфекцией — на 42%, менингококковой инфекцией — на 25%, ветряной оспой — на 22%, сифилисом — на 21%, гонореей — в 3 раза, ротавирусной инфекцией — на 12%, острым вирусным гепатитом С — на 11%.

В то же время за этот период возросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями — на 2,1%, острым вирусным гепатитом А — в 3 раза, острым вирусным гепатитом В — на 53%, коклюшем — на 46%, чесоткой — на 43%, ВИЧ-инфекцией — на 1,8%.

"За три месяца 2019 года зарегистрировано 3 случая заболевания корью, за аналогичный период 2018 года заболеваемость не регистрировалась. Регистрация заболевания корью связана с завозным случаем из Киргизии", — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

По словам специалистов, за первый квартал 2019 года в регионе выполнение плана профилактических прививок против инфекционных заболеваний составило 22% .