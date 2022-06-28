39 жителей Тюменской области заразились клещевым энцефалитом и боррелиозом

В Тюменской области зарегистрировано 19 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 20 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Всего по поводу присасывания клещей к медикам обратились с начала сезона 18 448 человек, в том числе 3 639 – дети до 14 лет.

С начала сезона (с 30.03.2022) случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области.

Наибольшее количество присасываний фиксируется в Тюмени и Тюменском районе (7981), Тобольске и Тобольском районе (1970), Ишиме и Ишимском районе (1528), Заводоуковском городском округе (940).

Все пострадавшие (не привитые против КВЭ) получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений, отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора.