Роспотребнадзор внес Тюменскую область в десятку регионов, жители которых чаще всего жалуются на присасывание клещей

372 тысяч человек обратились к медикам в связи с укусами клещей по состоянию на 28 неделю года, наибольшее количество обратившихся в медицинские организации отмечено в Кемеровской, Свердловской, Кировской, Томской, Новосибирской, Тюменской, Костромской и Иркутской областях, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"По состоянию на 28-ю неделю 2023 года в медицинские организации в связи с уксусами клещей обратились 372 тыс. человек, что ниже показателей прошлого года (406 тыс.) и среднемноголетних значений (388 тыс.). Продолжают выявляться случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом", – говорится в сообщении.

От клещевого вирусного энцефалита в России привито 3,14 млн человек, тогда как в прошлом году за аналогичный период было привито 2,76 млн. План вакцинации выполнен на 90%. В 2023 году акарицидные (противоклещевые) обработки проведены на площади 193 тыс. га, что существенно выше плановых значений (169 тыс. га).

Ранее РПН по ТО сообщил, что на 17 июля в регионе с начала сезона зарегистрировано 12 659 обращений граждан по поводу присасывания клещей, выявлено 47 случаев заболевания клещевым боррелиозом, 31 случай заболевания клещевым энцефалитом. Всего обработано от клещей с учетом кратности обработок 7690 га, включая территорию организаций отдыха детей и их оздоровления (2165 га), с проведением контроля качества обработок специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" (5351 га).