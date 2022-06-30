Тюменцам советуют поставить прививки от менингита

Менингококковая инфекция - одна из опасных для жизни и непредсказуемых по молниеносности течения инфекций, вызывающая менингит – гнойную инфекцию оболочек головного и спинного мозга. Наибольшую угрозу данное заболевание представляет для детей, так как дети болеют чаще, чем взрослые. Тяжелее всего заболевание протекает у младенцев до года и у лиц старше 60-ти лет, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За 5 месяцев 2022 года в Тюменской области зарегистрирован 1 случай менингита, в в 2021 году заболеваемость не регистрировалась, в 2020 году было выявлено 6 случаев менингококковой инфекции, из них 1 случай с летальным исходом в возрастной группе 0-2 года.

Источник менингококковой инфекции - больной человек: как заболевший генерализованной формой менингококковой инфекции, так и больной острым менингококковым назофарингитом, а также бактерионоситель менингококка.

Основной путь передачи инфекции - воздушно-капельный. Однако заражение возможно и через предметы обихода (посуду).

Протекает менингококковая инфекция в виде трех форм:

• назофарингита,

• менингита,

• менингококкового сепсиса.

Как и любые другие инфекционные заболевания, менингококковая инфекция опасна развитием осложнений, таких, как отек головного мозга, острая надпочечниковая недостаточность и инфекционно-токсический шок.

Вакцинация является самым действенным и высокоэффективным методом защиты от менингококковой инфекции. Она проводится лицам из групп высокого риска инфицирования (в том числе лицам, подлежащим призыву на военную службу) в эндемичных регионах, в случае эпидемии, вызванной менингококками серогрупп А и С, а также по эпидемиологическим показаниям — лицам, контактировавшим с больными в очагах генерализованной формы менингококковой инфекции.

Вакцинации подлежат дети старше 2 лет, подростки и взрослые:

• в детской дошкольной образовательной организации, доме ребенка, детском доме, школе, семье, квартире - все лица, общавшиеся с больным;

• студенты первого курса средних и высших учебных заведений, факультета, на котором возникло заболевание, а также студенты старшего курса высшего и среднего учебного заведения, общавшиеся с больным в группе или комнате общежития.

Иммунизация против менингококковой инфекции приводит к быстрому нарастанию антител, защитный титр которых сохраняется у детей в течение двух последующих лет, у взрослых после вакцинации антитела сохраняются до 10 лет.