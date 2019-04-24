Тюменцы 55+ обучатся на факультете безопасности

С 25 апреля на базе Тюменского колледжа водного транспорта начнется работа факультета безопасности, организованного в рамках проекта "Университет третьего возраста".

На курсы приглашаются люди зрелого возраста, которые хотят повысить уровень социально-бытовой, физиологической и правовой грамотности. Учебная программа факультета предполагает формирование более ответственного отношения к собственной безопасности, в том числе в отношениях с незнакомыми людьми.

"Важной задачей является снижение количества инцидентов, связанных с несоблюдением правил безопасного поведения в быту пожилыми тюменцами. Образовательный процесс будет построен с учетом возрастных психофизиологических возможностей людей старшего возраста и поможет им научиться грамотным действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций", — рассказали в Областном геронтологическом центре.

Подробная информация о проекте по тел. 51-77-05 или на сайте www.togc.ru.

В рамках проекта "Университет третьего возраста работают тринадцать факультетов разной специализации для успешной адаптации, самообразования и самосовершенствования граждан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья.