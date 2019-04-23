Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет традиционный топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Тюменскую молодежь ожидают концерты, интересные выставки, топовые вечеринки, кинопоказы и многое другое.

Фестиваль "Медианавигатор"

Фестиваль "Медианавигатор" вновь приглашает школьников и студентов от 14 до 25 лет проявить свой талант в конкурсе медиапроектов.

Стимул для абитуриентов:

1. Призеры получат дополнительные десять баллов на творческом конкурсе по направлению "Журналистика" при поступлении в ТюмГУ.

2. Те, кто не попадут в число победителей не останутся без бонуса – их конкурсные материалы будут добавлены в творческое портфолио абитуриента и обязательно принесут бонусные баллы на творческом испытании.

Спектакль "Господа Головлёвы"

Спектакль по произведению Салтыкова-Щедрина. Это хроника одной семьи, конфликтная, болезненная, разъедающая; в которой разрушаются все устои и ценности, а проблемы выходят за рамки семейных и становятся общечеловеческими.

Когда: 23 апреля в 19:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 900–1000 рублей

НеКонтемп

Вечер одноактных хореографических спектаклей. В программе: хореографический спектакль "Лёгкие" от танцевальной компании Chroma и хореографические спектакли "Ф равно Б" и "Не запятая делать" от танцтеатра "Перспектива".

Когда: 23 апреля в 20:00

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Стоимость: 200 рублей

Мозгобойня без правил

Абсолютно новая веселая интеллектуальная игра, правила в которой, конечно, будут, но отличные от привычных. Каждый тур будет содержать новые или дополнительные "приколы" как в представлении вопросов, так и в условиях "окружающей среды". Все новые правила организаторы держат в секрете, чтобы их воплощение стало для тебя сюрпризом и принесло больше удовольствия.

Когда: 23 апреля в 19:00

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 300 рублей с человека

Антон Борисов

Антон Борисов — stand-up комик, один из основателей жанра stand-up в России, участник телепроектов "Ленинградский stand-up", "Убойная Лига", "Comedy Баттл", "Смех без правил" и "Большая разница".

Когда: 23 апреля с 20:30

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 300 рублей

День донора

Дефицит донорской крови в России — актуальная проблема в медицине. Для нормального обеспечения населения кровью на каждую тысячу человек должно приходиться 40 доноров. Средний показатель в нашей стране — 13 доноров на тысячу граждан. Твое участие поможет выжить человеку. Приходи, тебя очень ждут.

Когда: 23 апреля в 9:00

Где: ул. Грибоедова, 2/2

Участие бесплатно!

"ЮНА"

Тебя ждёт презентация нового альбома казанской группы "ЮНА". В своем музыкальном творчестве коллектив совмещает поп-рок, джаз, фанк и пронзительные тексты, и за три года существования уже завоевал гран-При международного фестиваля "Энергия Рока".

Когда: 23 апреля в 20:00

Где: Rocketa club (ул. Мурманская, 35)

Стоимость: 300 рублей (билет на двоих — 500 рублей)

Кубок Тюменской области по фигурному катанию "Тюменский конек"

В первый соревновательный день спортсмены продемонстрируют короткую программу, во второй — произвольную.

Когда: 23 и 24 апреля с 9:00

Где: спортшкола "Прибой" (проезд Борцов Октября, 2а/1)

Вход свободный!

Спектакль "Олеся"

В Полесье в глуши скучает вдали от Петербурга Иван Тимофеевич. Много тайн хранят полесские жители, и одна из них – о старухе и ее внучке Олесе, колдуньях, живущих в лесу среди болот. Встреча Ивана и Олеси случайна, случайны и чувства, возникшие между ними. Но беспощадный Рок взимает с героев страшную плату за любовь.

Когда: 24 апреля в 19:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 300–800 рублей

Большой благотворительный концерт "Выход на сцену"

Участниками концерта станут известные предприниматели Тюмени, представители власти и общественные деятели. Тема концерта — "Как в кино". Тюменцы увидят коллаборацию талантливых представителей делового сообщества и всемирно известных творческих коллективов: чемпионов мира и Европы ансамбля формэйшн "Вера", ансамбля народного танца "Юность Сибири", известного исполнителя Михаила Шепеленко и многих других.

Когда: 24 апреля в 19:00

Где: ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1)

Стоимость: 400, 1100 или 2300 рублей

Сергей Маврин

Легендарный гитарист, композитор и поэт выступит с инструментальной программой "INFINITY". Творческие вечера Сергея — это всегда удивительные мероприятия, наполненные не только музыкой, но и общением. Это встречи, где любой желающий может задать Сергею свой вопрос и обязательно получит ответ.

Когда: 24 апреля в 20:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: от 700 рублей

ФК "Тюмень" vs "Спартак-2" (Москва)

Переживающий не лучшие времена тюменский клуб встретится с крепким середнячком Футбольной национальной лиги. Если не брать очки сейчас, то потом уж и не знаем, когда. В любом случае в старании нашим футболистам не откажешь, и хотя бы поэтому они заслужили поддержку болельщиков.

Когда: 24 апреля в 17:00

Где: стадион "Геолог" (ул. Коммуны, 22)

Стоимость: 200–400 рублей

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