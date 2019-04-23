Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет традиционный топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Тюменскую молодежь ожидают концерты, интересные выставки, топовые вечеринки, кинопоказы и многое другое.
Фестиваль "Медианавигатор"
Фестиваль "Медианавигатор" вновь приглашает школьников и студентов от 14 до 25 лет проявить свой талант в конкурсе медиапроектов.
Стимул для абитуриентов:
1. Призеры получат дополнительные десять баллов на творческом конкурсе по направлению "Журналистика" при поступлении в ТюмГУ.
2. Те, кто не попадут в число победителей не останутся без бонуса – их конкурсные материалы будут добавлены в творческое портфолио абитуриента и обязательно принесут бонусные баллы на творческом испытании.
Спектакль "Господа Головлёвы"
Спектакль по произведению Салтыкова-Щедрина. Это хроника одной семьи, конфликтная, болезненная, разъедающая; в которой разрушаются все устои и ценности, а проблемы выходят за рамки семейных и становятся общечеловеческими.
Когда: 23 апреля в 19:00
Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)
Стоимость: 900–1000 рублей
НеКонтемп
Вечер одноактных хореографических спектаклей. В программе: хореографический спектакль "Лёгкие" от танцевальной компании Chroma и хореографические спектакли "Ф равно Б" и "Не запятая делать" от танцтеатра "Перспектива".
Когда: 23 апреля в 20:00
Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)
Стоимость: 200 рублей
Мозгобойня без правил
Абсолютно новая веселая интеллектуальная игра, правила в которой, конечно, будут, но отличные от привычных. Каждый тур будет содержать новые или дополнительные "приколы" как в представлении вопросов, так и в условиях "окружающей среды". Все новые правила организаторы держат в секрете, чтобы их воплощение стало для тебя сюрпризом и принесло больше удовольствия.
Когда: 23 апреля в 19:00
Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)
Стоимость: 300 рублей с человека
Антон Борисов
Антон Борисов — stand-up комик, один из основателей жанра stand-up в России, участник телепроектов "Ленинградский stand-up", "Убойная Лига", "Comedy Баттл", "Смех без правил" и "Большая разница".
Когда: 23 апреля с 20:30
Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)
Стоимость: 300 рублей
День донора
Дефицит донорской крови в России — актуальная проблема в медицине. Для нормального обеспечения населения кровью на каждую тысячу человек должно приходиться 40 доноров. Средний показатель в нашей стране — 13 доноров на тысячу граждан. Твое участие поможет выжить человеку. Приходи, тебя очень ждут.
Когда: 23 апреля в 9:00
Где: ул. Грибоедова, 2/2
Участие бесплатно!
"ЮНА"
Тебя ждёт презентация нового альбома казанской группы "ЮНА". В своем музыкальном творчестве коллектив совмещает поп-рок, джаз, фанк и пронзительные тексты, и за три года существования уже завоевал гран-При международного фестиваля "Энергия Рока".
Когда: 23 апреля в 20:00
Где: Rocketa club (ул. Мурманская, 35)
Стоимость: 300 рублей (билет на двоих — 500 рублей)
Кубок Тюменской области по фигурному катанию "Тюменский конек"
В первый соревновательный день спортсмены продемонстрируют короткую программу, во второй — произвольную.
Когда: 23 и 24 апреля с 9:00
Где: спортшкола "Прибой" (проезд Борцов Октября, 2а/1)
Вход свободный!
Спектакль "Олеся"
В Полесье в глуши скучает вдали от Петербурга Иван Тимофеевич. Много тайн хранят полесские жители, и одна из них – о старухе и ее внучке Олесе, колдуньях, живущих в лесу среди болот. Встреча Ивана и Олеси случайна, случайны и чувства, возникшие между ними. Но беспощадный Рок взимает с героев страшную плату за любовь.
Когда: 24 апреля в 19:00
Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)
Стоимость: 300–800 рублей
Большой благотворительный концерт "Выход на сцену"
Участниками концерта станут известные предприниматели Тюмени, представители власти и общественные деятели. Тема концерта — "Как в кино". Тюменцы увидят коллаборацию талантливых представителей делового сообщества и всемирно известных творческих коллективов: чемпионов мира и Европы ансамбля формэйшн "Вера", ансамбля народного танца "Юность Сибири", известного исполнителя Михаила Шепеленко и многих других.
Когда: 24 апреля в 19:00
Где: ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1)
Стоимость: 400, 1100 или 2300 рублей
Сергей Маврин
Легендарный гитарист, композитор и поэт выступит с инструментальной программой "INFINITY". Творческие вечера Сергея — это всегда удивительные мероприятия, наполненные не только музыкой, но и общением. Это встречи, где любой желающий может задать Сергею свой вопрос и обязательно получит ответ.
Когда: 24 апреля в 20:00
Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)
Стоимость: от 700 рублей
ФК "Тюмень" vs "Спартак-2" (Москва)
Переживающий не лучшие времена тюменский клуб встретится с крепким середнячком Футбольной национальной лиги. Если не брать очки сейчас, то потом уж и не знаем, когда. В любом случае в старании нашим футболистам не откажешь, и хотя бы поэтому они заслужили поддержку болельщиков.
Когда: 24 апреля в 17:00
Где: стадион "Геолог" (ул. Коммуны, 22)
Стоимость: 200–400 рублей
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