На Цветном бульваре прозвучали песни о Тюмени

Фото ЦКиТ "Тюмень"

Яркий и солнечный концерт для горожан организовал Центр культуры и творчества "Тюмень". Праздник прошел в рамках фестиваля здоровья и северной ходьбы "Ходи, Россия!" 22 апреля.

В концерте выступили известные многим тюменцам Михаил Шепеленко, Наталья Малаенко, Анастасия Русанова, Ирина Вайланд и Евгений Петропавловский, а также вокал-бэнд "Матрица" и студия танца MERET.

На мероприятии собралось довольно много спортсменов – как любителей, так и профессионалов - сразу после концерта здесь стартовали мастер-классы по северной ходьбе и марш скандинавской ходьбы с участием двукратной чемпионки мира, семикратной чемпионки Европы, призера Олимпийских игр по фигурному катанию Ирины Слуцкой и основателя первых обучающих программ по скандинавской ходьбе, финского лыжникп Марко Кантанева.

По словам зрительницы Марины, этот концерт оказался для нее неожиданностью, но очень поднял настроение. "Я вышла в обед прогуляться по Цветному бульвару, а тут такое. Слышу – поет кто-то, голос такой приятный, бархатный. Подошла поближе, а это наш известный исполнитель Михаил Шепеленко. Задержалась в итоге на полчаса, но ухожу очень счастливая", поделилась эмоциями Марина.

Центр культуры и творчества "Тюмень" регулярно радует горожан потрясающими концертами, и сегодняшний не стал исключением.