Два десятка дачных маршрутов пустят 27 апреля

С 27 апреля в Тюмени возобновят движение 21 сезонный садоводческий маршрут. В этом году на дачных направлениях будут работать 53 автобуса в рабочие дни и 73 в выходные.

"Перевоз пассажиров в садовые общества осуществляют несколько автотранспортных предприятий. Самое крупное из них — Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие №1. Там сообщили, что парк полностью оснащен новыми автобусами, поэтому передвигаться по дачным маршрутам пассажиры будут в комфорте", — рассказали в Тюменьгортрансе.

Транспортное обслуживание садоводческих товариществ осуществляется автобусами 43 маршрутов регулярных перевозок. Круглогодичное обслуживание осуществляется 22 маршрутами.

В Тюменьгортрансе отмечают, что дополнительные утренние рейсы были введены для подвоза жителей в направлении города до 08:00 на маршруте №120 (для жителей садовых обществ "Якорь", "Плодовое" по Велижанскому тракту) и на маршруте №140 по Салаирскому тракту.

На маршруте №157 по просьбам садоводов произведена замена автобуса малого класса вместимости на автобус вместимостью 45 пассажиров и внесены корректировки в расписание движения автобуса.

Также будет продолжена работа по организации укороченных рейсов по маршрутам до садоводческих товариществ, что позволит сократить интервалы движения автобусов. По данному принципу будет организована работа автобусов маршрута №120.

Уточнить расписание автобусов можно на сайте tgt72.ru.