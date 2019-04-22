Тюменская скорая: успешных реанимаций становится больше

В 2018 году специалисты тюменской станции скорой медицинской помощи восстановили работу сердца 56 пациентам, побывавшим в состоянии клинической смерти. По сравнению с показателем двухлетней давности число успешных реанимаций выросло на 6%.

"Для спасения медики используют современную аппаратуру — автоматический аппарат для непрямого массажа сердца и дефибриллятор. В целом за прошедшие четыре месяца сохранилась динамика роста: проведена 31 успешная реанимация", — делятся статистикой в ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".

Медики напоминают, что внезапная остановка сердца может произойти с любым человеком вне зависимости от возраста или состояния здоровья. Большие шансы на спасение у тех пострадавших, рядом с которыми окажутся очевидцы, владеющие навыками сердечно-легочной реанимации. Если начать реанимацию в первую минуту после остановки сердца, вероятность выживания составляет более 80%, через 4–5 минут — не более 20%.

Специалисты делятся алгоритмом проведения сердечно-легочной реанимации. Если вы видите, что человек при вас упал и не двигается либо лежит посреди улицы или в любом другом месте, где он лежать не должен, то подойдите и проясните ситуацию.

1. Перед началом оказания первой помощи убедитесь, что вам ничего не угрожает. Если рядом с пострадавшим лежит электрический провод, уберите его непроводящим ток предметом либо отключите электричество с помощью выключателя, рубильника. На месте ДТП включите аварийную световую сигнализацию и выставите знак аварийной остановки.

2. Подойдите со стороны головы пострадавшего и четко спросите: "Вам нужна помощь? Вы меня слышите?". Если ответа не последовало, проверьте тактильную и болевую чувствительность: одной рукой фиксируем голову от смещений, второй рукой хлопаем, 1–2 хлопка по каждой щеке.

3. Одновременно в течение 10 секунд проверьте пульс на сонных артериях и дыхание по движению грудной клетки и живота. Если нет пульса, произошла остановка сердца.

4. Приступайте к реанимации:

— разместитесь сбоку от пострадавшего — так, чтобы ваши колени слегка касались его руки;

— основания ладоней обеих рук, которые накладываются одна на другую, должны располагаться вдоль нижней половины грудины. Руки максимально разогнуты в локтевых суставах;

— 30 надавливаний на грудину с глубиной 5–6 сантиметров, частота — две компрессии в секунду, затем два вдоха;

— если рядом еще есть очевидцы, попросите их вызвать скорую помощь. Если нет очевидцев, набираем на сотовом телефоне номер 103 или 112, включаем громкую связь и, не прекращая реанимацию, общаемся с диспетчером скорой помощи;

— реанимацию проводить до прибытия скорой либо до появления самостоятельного пульса и дыхания.

По словам специалистов, такой полезный навык лучше прокачать на бесплатных курсах первой помощи. Каждый месяц на станции скорой медицинской помощи учат всех желающих реанимации на манекенах. Дополнительная информация и запись на занятия по телефону: 8922-070-38-08.