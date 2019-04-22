Финальное шоу областной студвесны пройдет в Тюмени сегодня

Сегодня, 22 апреля, пройдет финальное шоу Областного фестиваля "Студенческая весна": участники покажут лучшие номера, которые отметили федеральные эксперты. Финал пройдет в Тюменской филармонии (Республики, 34) в 19:00.

На шоу объявят делегацию, которая представит область на российском этапе. Он пройдет в Перми с 14 по 19 мая и соберет более 2 800 участников из более 80 регионов страны.

Напомним, в течение двух недель 3000 участников показали 750 номеров на кастингах по концертным направлениям "Мода", "Театр", "Хореография","Музыка" и "Оригинальный жанр": 82 лучших номера получили свои первые места. Их работы оценивали 24 федеральных эксперта из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Омска, Одессы, Челябинска, Урая, Новосибирска и Перми.

"Я завидую Тюмени. Тому, как у вас проходит Студвесна: большое количество участников, высокий уровень подготовки. Ребята очень трепетно подходят к конкурсу, к выступлениям, им важно проявить себя, быть услышанными", — поделился Владимир Филонов, эксперт фестиваля, профессор, лауреат международных конкурсов, режиссер и руководитель челябинского театра "Манекен".

В этом году фестиваль расширил свою географию в честь 75-летия Тюменской области: в числе участников Студвесны — более 100 студентов из Югры и Ямала: Нижневартовска, Надыма, Салехарда, Ханты-Мансийска, Сургута, Нового Уренгоя, Урая, Нефтеюганска, Мегиона, Когалыма и Пыть-Яха.

"Среди участников из 275 номеров в направлении "Музыка" были очень талантливые ребята, ради которых имеет смысл приезжать в Тюмень, сидеть в жюри, делиться опытом и наставлять. Чувствуешь ценность своей работы, когда осознаешь, что, возможно, кто-то из них будет следующей восходящей звездой эстрады", — отметил певец Алексей Чумаков.

Приобрести билеты на финальное шоу можно здесь. Следить за фестивалем — в группе во "Вконтакте", а также на странице фестиваля.