Общественники планируют сделать в Тюмени реконструкцию боя 1944 года

Реконструкция боевой операции 1944 года может пройти в Тюмени. С идеей мероприятия к председателю Тюменской городской думы Евгению Заболотному обратился председатель ТООО "Союз морских пехотинцев" Александр Урюпин.

Он просит помочь с проведением военно-исторической реконструкции форсирования реки Свирь 21 июня 1944 года подразделениями 368 Печенегской Краснознаменной стрелковой дивизии. Это соединение было сформировано в Тюмени и в него на протяжении войны призывались наши земляки. При формировании дивизии в 1941 году ее штаб находился в доме №20 по улице Володарского.

Евгений Заболотный поручил тщательно изучить обращение. Александр Урюпин уже обсудил идею с замглавы города Максимом Афанасьевым, сообщает пресс-служба думы.

В июне 1944 года 368-я дивизия участвовала в боях по освобождению Карелии. За форсирование Свири, освобождение Петрозаводска и бои в Карелии Президиумом Верховного Совета СССР она награждена орденом Красного Знамени. В 2015 году тюменские ветераны-афганцы провели автопробег по местам боев дивизии.