В Тюменской области для работников сферы строительства есть много вакансий

В Тюменской области на одного зарегистрированного безработного жителя приходится три вакансии. Так, По данным на 1 апреля на учете для поиска работы состояли 7 144 человека, а в банке вакансий предлагалось более 24 тыс. рабочих мест.

Наиболее актуальным направлением является строительная сфера: здесь открыто более 13 тыс. вакансий. Также актуальны направления: государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение, обрабатывающие производства, торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. Специалисты требуются в сфере образования, здравоохранения и социальных услуг.

У инженеров, геодезистов, прорабов, агентов по недвижимости заявлена средняя заработная плата в размере выше 40 тыс. рублей. Дворникам, уборщикам, разнорабочим, охранникам, официантам предлагают менее 20 тыс. рублей.

Всего за первый квартал 2019 года за содействием в поиске работы обратилось 9 146 человек, пишет "Вслух.ру".