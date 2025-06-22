Специалисты в сфере культуры востребованы в Тюменской области

По данным на 1 июня, в Тюменской области для соискателей открыто 32 тыс. 185 вакансий. В том числе 3 тыс. 952 – в сфере в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Организации Тюменской области примут на работу 631 культорганизатора, 362 библиотекарей, четырех билетных кассиров, одного педагога-библиотекаря. Есть 31 вакансия для музыкальных работников, 23 - для звукорежиссеров, - сообщает Вслух.ру.

Со сферой культуры связана и работа педагогов: требуются 785 педагогов-организаторов, 98 педагогов дополнительного образования.

Всего в списке департамента труда и занятости населения 186 профессий служащих и 147 рабочих специальностей.

В помощь соискателям и работодателям открыт интерактивный сайт https://czn.admtyumen.ru/. Офис "Работа России" в Тюмени находится по адресу: ул. Республики 204в, корп. 3.