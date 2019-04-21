Подростки Тюмени создадут необычный алфавит для принта на футболках

Участники акции "Азбука города" в Тюмени придумают стилизованный алфавит, который напечатают на футболках. Средства с их продажи пойдут на благотворительность.

В акции принимают участие подростки, кураторы и наставники проекта "Шанс. ПрофВох", а также предприниматели, блогеры, представители бизнеса и журналисты. Все вместе они создадут собственный алфавит: каждый получит одну из 33 букв, а затем разработает интересное и оригинальное оформление. Для этого будет организован мастер-класс по леттерингу.

В элементах алфавита будут отражены личная история тюменцев и случаи, которые позволили изменить жизнь к лучшему. Готовые буквы будут оцифрованы и объединены в слова: любовь, молодость, счастье, добро, дружба, энергия, сила, радость, смысл, свобода. Затем их напечатают на футболках, и с мая они будут выставлены на продажу. Собранные средства будут переданы в благотворительный фонд, пишет "Мегатюмень".

Напомним, проект "Шанс.ПрофBox" связан с профориентацией и проходит по системе двойного наставничества: подростки делились на команды и знакомились с профессиями тележурналиста и графического дизайнера. У каждой команды был куратор — студент этого направления — и наставник — специалист из организации. В течение двух месяцев ребята посещали мастер-классы, побывали в университете и организациях наставников. 27 апреля у тюменцев состоится выпускной, там же пройдет и презентация футболок.

"Я поняла, что не надо бояться: постоянно пробуя что-то новое, ты открываешь еще одну грань своей личности. Я стала уверенней в своих силах: в будущем хочу помогать ребятам, которые сомневаются в чем-либо и не могут побороть свою нерешительность", — поделилась участница социального проекта Диана Голенецких.