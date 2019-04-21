Финал тюменской "Студвесны" покажут в прямом эфире

21:12 20 апреля 2019
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Финальное шоу XXIV Областной "Студенческой весны" состоится 22 апреля в Тюменской филармонии. Все желающие смогут посмотреть гала-концерт в прямом эфире по ссылке. Начало в 18 часов.

Зрители смогут увидеть самые яркие и лучшие номера по мнению жури, показанные на протяжении всего фестиваля в направлениях "Музыка", "Хореография", "Театр", "Оригинальный жанр" и "Мода", сообщает "Мой портал".

После показа лучших номеров, пользователи, смотрящие трансляцию, увидят, как ведущие наградят победителей в каждом направлении золотыми призами и объявят состав тюменской делегации, которая представит область на 27-й Всероссийском фестивале "Студенческая весна". Мероприятие соберет три тысячи гостей и пройдет в Перми с 14 по 18 мая.

Напомним, что тюменская Студвесна – это большой фестиваль студенческого творчества, где каждый может проявить и показать свои таланты, поработать на одной сцене с региональными и федеральными экспертами.

Теги: Студвесна
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