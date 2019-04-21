Тюменская обсерватория открыла новый сезон астрономических наблюдений

Фото: "Старая башня" ВКонтакте

Обсерватория "Старая башня" в селе Червишево Тюменского района вновь начала принимать желающих понаблюдать за звездным небом. К новому астрономическому сезону здесь появился еще один телескоп.

"Новый телескоп дает широкое поле зрения, с ним удобнее наблюдать протяженные объекты глубокого космоса. Скопления галактик и рассеянные звездные скопления помещаются в поле зрения этого телескопа полностью. Надеемся, что он позволит нам увидеть всю красоту этих объектов", - рассказал создатель обсерватории Владимир Куракин.

Посетителей обсерватории ждёт ещё одно новшество.

"Мы готовим экспозицию старой техники для астрономических наблюдений - это телескопы и другие приборы. С прицелом на один месяц мы будем публиковать анонс событий из мира космоса. Так что будет интересно", - говорит Владимир Куракин.