Тюменская обсерватория открыла новый сезон астрономических наблюдений

20:14 20 апреля 2019
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Фото: "Старая башня" ВКонтакте

Обсерватория "Старая башня" в селе Червишево Тюменского района вновь начала принимать желающих понаблюдать за звездным небом. К новому астрономическому сезону здесь появился еще один телескоп.

"Новый телескоп дает широкое поле зрения, с ним удобнее наблюдать протяженные объекты глубокого космоса. Скопления галактик и рассеянные звездные скопления помещаются в поле зрения этого телескопа полностью. Надеемся, что он позволит нам увидеть всю красоту этих объектов", - рассказал создатель обсерватории Владимир Куракин.

Посетителей обсерватории ждёт ещё одно новшество.

"Мы готовим экспозицию старой техники для астрономических наблюдений - это телескопы и другие приборы. С прицелом на один месяц мы будем публиковать анонс событий из мира космоса. Так что будет интересно", - говорит Владимир Куракин.

Теги: астрономия
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