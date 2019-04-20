Семья из Ишимского района подарила храму Петра Столпника уникальные иконы

Две уникальные иконы, которые в XIX веке при жизни известного писателя Петра Ершова находились в ныне разрушенном храме деревни Безруково Ишимского района, передали в дар восстановленному храму Петра Столпника супруги Валерий и Татьяна Шепелёвы.

Как рассказала жительница Ершово Галина Багровских, она была на службе в тот день, когда Татьяна Шепелева подошла к прихожанкам и спросила, к кому обратиться по поводу возвращения икон в храм.

"По словам Татьяны, бабушка хранила их в подполе. После смерти старушки на семейном совете супруги приняли решение отдать иконы в воссозданный храм, чтобы они служили людям. Моему восхищению не было предела. Это просто чудо, что иконы возвращаются и обретают свое место!", - поделилась Галина Багровских.

По словам работников Ишимского музейного комплекса имени Петра Ершова, иконы уникальны. Это парная икона Петра Столпника и образ пророка Моисея, пишет "Тюменская линия".