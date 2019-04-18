Депутаты Тюмени рекомендовали властям развивать систему "Безопасный город"

Депутаты Тюменской гордумы на очередном заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению заслушали доклады о функционировании в общественных местах системы видеонаблюдения "Безопасный город".

О том, как работает комплекс "Безопасный город" в части охраны общественного порядка в скверах, парках, во дворах на заседании комиссии сообщил представитель городского департамента безопасности жизнедеятельности. Как следует из доклада, в городе установлено 5 435 камер видеонаблюдения на 342 муниципальных объектах. Большая их часть находится в школах, детсадах, остальные - в местах массового пребывания людей.

В соответствии с резолюцией Дня депутата по вопросу установки в учреждениях муниципального образования систем видеонаблюдения там, где она отсутствует, и подключения ее к АПК "Безопасный город", в 2018 году установлено 325 видеокамер на 9 объектах. 28 из них смонтированы в надземном и подземных пешеходных переходах на улицах Горького, Пермякова и Чаплина.

В первом квартале 2019 года видеокамеры установлены в школе №52. Планируется модернизация системы видеонаблюдения на набережной реки Туры. Сейчас там работает 135 видеокамер. Для улучшения качества передаваемого видеосигнала во втором и третьем квартале текущего года произойдет замена аналоговых камер на цифровые.

Председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук предложил принять постановление, в котором депутаты рекомендуют администрации Тюмени продолжить работу по внедрению системы "Безопасный город". Депутаты проголосовали за это постановление единогласно, сообщили в пресс-службе думы.