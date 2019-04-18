Тюмень готовится к празднованию Дня Победы

Фото Дениса Сирина.

Подготовку Тюмени к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обсудили на заседании постоянной комиссии по социальному развитию в гордуме.

В городе проживают 3 408 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан, в том числе тружеников тыла. Директор департамента культуры Ирина Алексеева напомнила, что ежегодно администрация Тюмени производит социальные выплаты ветеранам и инвалидам войны на ремонт жилых помещений, в которых они проживают. В этом году ветеранам выделено 309 оздоровительных путевок в оздоровительный центр "Красная гвоздика". Также ветеранам будет оказана помощь с благотворительного счета "Победа".

Что касается самого праздника, то ветеранов по традиции пригласят на торжественный прием у главы города. 9 Мая состоятся парад с участие войск Тюменского гарнизона и праздничное шествие жителей города. Пройдут ежегодные акции "Бессмертный полк", "Бессмертный тыл". В этот день в Тюмени будет работать множество концертных площадок, состоятся спортивные соревнования.

В этом году есть новые подходы в проведении Дня Победы. "Каждый год большое внимание уделяли именно увековечивания памяти тех, кто погиб на полях сражений, а участникам тыла, должное значение стали уделять только в последнее время", - отметила заместитель председателя комиссии по социальному развитию Екатерина Вешкурцева. По мнению депутата, акция "Бессмертный тыл" будет способствовать сохранению памяти тех, кто ковал Победу в тылу.

Ключевым мероприятием в сфере образования станет урок под открытым небом "В шесть часов вечера после войны".

К 1 мая будет завершено благоустройство мест массовых мероприятий и город обретет праздничный облик. А уже с 25 апреля на улицах областной столицы появится социальная реклама по тематике "День Победы".

В канун майских праздников, 27 апреля, пройдет традиционный общегородской субботник.