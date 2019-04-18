Депутат и горожане обсудили благоустройство двора в Калининском округе

Жильцы домов 159 и 163 по улице Московский тракт в обсудили с депутатом Тюмеской городской думы проект благоустройства дворовой территории.
Людей собралось много, у всех была возможность лично пообщаться с заместителем председателя Тюменской городской Думы Дмитрием Осиповым, представителями управляющей компании и Калининской управы.
"Необходимо, чтобы люди были в курсе всех мероприятий по благоустройству и принимали самое активное участие в жизни своего района", - считает Осипов.
На округе уже выработана система тесного взаимодействия жителей и депутата по контролю над проведением работ по благоустройству. В прошлом году был обновлен двор по соседству. В еженедельном режиме проводились встречи, на месте устранялись все недочеты. Дмитрий Осипов попросил жителей и специалистов управы Калининского округа сообщать ему, если возникнут вопросы в ходе проведения работ. Он незамедлительно подключится к их решению.
Председатель комитета по благоустройству Калининского административного округа Елена Леусенко рассказала, что во дворе будут обустроены новые тротуары, бордюры, спортивная площадка, зона для отдыха с парковыми качелями, новая контейнерная площадка и проведено озеленение.
Представитель УК "Кондоминиум+" представил собравшимся подробный план благоустройства двора.
В ходе встречи Дмитрий Осипов подеркнул, что ремонт сетей был проведен до начала благоустройства. Подрядчики должны соблюдать сроки проведения работ, чтобы жители испытывали минимальные неудобства при реконструкции двора, сообщили в пресс-службе Тюменской городской думы.
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