Тюменцам напоминают, как обезопасить недвижимость от мошеннических посягательств

Как обезопасить свою недвижимость от неправомерных действий и мошеннических схем, рассказывают специалисты управления Росреестра по Тюменской области.

По словам начальника отдела повышения качества единого государственного реестра недвижимости Ирины Крендясовой, собственник объекта недвижимости, право собственности которого зарегистрировано в ЕГРН, вправе ограничить любые сделки с своей недвижимостью без его ведома и личного участия.

Для этого собственнику объекта недвижимости или его законному представителю достаточно представить в офисы ГАУ ТО "МФЦ" заявление о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения такого объекта недвижимости без его личного участия. При этом законодательство ограничивает круг лиц, подпадающих по категорию "законный представитель". Тюменцами за три месяца 2019 года было подано 261 заявление о невозможности государственной регистрации без личного участия собственника объекта недвижимого имущества, что на 23% больше чем за аналогичный период 2018 года.

На основании п.1 ст.18 Закона №218-ФЗ заявление может быть представлено в орган регистрации прав заявителем посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении или в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

В случае представления заявления и иных документов посредством почтового отправления подлинность подписи заявителя на заявлении о государственной регистрации прав должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, также к заявлению должна быть приложена копия документа, удостоверяющего личность правообладателя.

Приказом минэкономразвития России от 08.12.2015 №920 утверждена форма заявления о внесении в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения такого объекта недвижимости без личного участия правообладателя.

Заявления могут подать как физические, так и юридические лица. Внесение в ЕГРН записи по заявлению о невозможности регистрации без личного участия проводится бесплатно. В срок не более пяти рабочих дней со дня приема заявления органом регистрации прав в ЕГРН вносится запись о заявлении о невозможности регистрации.

Наличие указанной записи в ЕГРН является основанием для возврата без рассмотрения заявления о невозможности регистрации, представленного иным лицом (не являющимся собственником объекта недвижимости, его законным представителем), на государственную регистрацию перехода, прекращения, ограничения права и обременения соответствующего объекта недвижимости. Совершение регистрационных действий по доверенности в этом случае станет невозможным.

Однако запись о заявлении о невозможности регистрации без личного участия собственника объекта недвижимости (его законного представителя) не препятствует государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права, если основанием для государственной регистрации права по заявлению иного лица является вступившее в законную силу решение суда, а также требование судебного пристава-исполнителя в случаях, предусмотренных федеральным законом "Об исполнительном производстве", и в иных случаях, установленных другим федеральным законом.

В последствии аннулировать запись в ЕГРН о невозможности государственной регистрации без личного участия собственника объекта недвижимости (его законного представителя) может либо сам собственник (его законный представитель) заявлением об отзыве ранее представленного заявления о невозможности государственной регистрации, либо государственный регистратор (без заявления собственника, его законного представителя) одновременно с государственной регистрацией перехода, прекращения права собственности указанного собственника, либо при поступлении вступившего в законную силу судебного акта.