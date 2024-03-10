Модульные и каркасные дома популярны у тюменцев

На рынке загородной недвижимости покупатели все чаще выбирают не готовые дома, а строят сами, в тренде - модульные и каркасные дома, рассказал руководитель отдела загородной недвижимости агентства "Этажи" Илья Сауков.

"Купить готовую дачу за 1,5-2 миллиона сегодня нереально, только один участок может стоить столько или даже дороже. Поэтому многие предпочитают построить жилье, например, новый модульный или каркасный дом обойдется от 1,5 млн до 3 млн рублей, в зависимости от площади", — рассказал эксперт.

Цены на загородные дома заметно возросли и сейчас вариант строительства — один из наиболее выгодных. Илья Юрьевич подчеркнул, что сегодня многие банки предлагают выгодные программы для ИЖС.

Строительство кирпичного дома выйдет в 5-7 млн рублей, цены на материал сильно выросли. Если раньше керамзит стоил 80 рублей, то сейчас уже за 100 рублей, - сообщает КП-Тюмень.