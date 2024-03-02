Как изменятся цены на загородную недвижимость этой весной

Спрос на загородку на рынке недвижимости заметно превышает предложение, - рассказал руководитель отдела загородной недвижимости агентства "Этажи" Сауков Илья Юрьевич.

Он отметил, что загородное жилье следует приобретать здесь и сейчас, так как цены растут с каждым днем и сегодняшняя стоимость – еще не предел.

"Цены на загородную недвижимость уже выросли на 100-150% и продолжат расти, - отметил эксперт. – Что касается приобретения готового или строительства, популярно сейчас последнее, поскольку это выгоднее – много ипотечных программ. Например, построить дом под сельскую ипотеку в 3% выгоднее, чем купить квартиру в городе под 16-17% годовых".

Прогнозировать стоимость жилья сложно, так как ежедневно меняется как процентная ставка на ипотеку, так и условия по ипотечным программам, - сообщает АиФ-Тюмень.