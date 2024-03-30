Жители Тюменской области чаще покупают дачи

Тюменцы все чаще выбирают покупку просторного дома за городом, нежели квартиры в городе, - рассказал руководитель отдела загородной недвижимости агентства "Этажи" Илья Сауков.

Он отметил, что загородной недвижимостью интересуются люди всех возрастов.

"Если раньше основными покупателями были семейные люди возрастом от 40 лет, которым была не важна инфраструктура, а в основном земельный участок для ведения огородного хозяйства, то сейчас же дачами интересуются и люди от 25 лет", - говорит Илья Юрьевич.

Более молодые клиенты в основном рассматривают варианты поближе к городу, либо чтобы поблизости были торговые центры, детские сады и школы, а для ведения хозяйства им достаточно 4-6 соток земли.

Выбор в сторону загородки делается неслучайно – несмотря на то, что цены на покупку такого жилья выросли на 100-150%, банки предлагают выгодные условия для ИЖС и можно построить дом под сельскую ипотеку в 3%, сообщает Мегатюмень.