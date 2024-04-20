Тюменцы все чаще покупают загородное жилье

Руководитель отдела загородной недвижимости агентства "Этажи" Илья Сауков рассказал, почему стоит покупать загородное жилье сейчас.

"Стоимость загородной недвижимости по сравнению с прошлым годом выросла почти на 300%. Сейчас есть выгодные льготные условия по ипотеке, и неизвестно, останутся ли они во втором квартале 2024 гола. Сейчас купить готовый дом обойдется в разы дороже, чем заняться стройкой. Приобрести земельный участок ближе к городу обойдется в районе 5 миллионов рублей, подальше — от 2 миллионов. Стоимость материалов растет и кирпичные, каменные дома обойдутся в разы дороже, об этом сообщают строительные компании", — говорит эксперт.

Альтернативой привычным кирпичным домам считают модульные и каркасные дома, сообщает АиФ-Тюмень.