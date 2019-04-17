На сцене драмтеатра покажут спектакли Чувашского драматического театра

Фото пресс-службы ТКТО

С 16 по 25 апреля проходят Дни чувашского культуры в Тюменской области, в рамках которых в Тюменском драмтеатре покажут спектакли Чувашского драматического театра.

Сегодня, 17 апреля, тюменские зрители увидят сказку в одном действии "Как Настенька чуть кикиморой не стала". Начало музыкального спектакля в 11:00 и 13:00.

Это волшебный спектакль о добре и зле, о взаимовыручке, о дружбе и вечных человеческих ценностях, которые воспитываются с раннего детства. Очень красивые и кокетливые сказочные Баба-яга, говорящий кот, настоящий домовой, Аленушка и Настенька порадуют как детей, так и их родителей. Жили-были две родные сестры. Но были они такие разные, непохожие, что все диву давались. А как повернется к ним жизнь — тюменцы смогут узнать уже сегодня.

Второй спектакль в рамках гастролей Чувашский драмтеатр представит вечером того же дня — 17 апреля в 19:00. Комедия в двух действиях "Не сыграть ли свадьбу?" никого не оставит равнодушным.

Это история про одиноко доживающего свой век деда Егора. В его жизни все резко меняется, когда в доме появляется молодая женщина. Случай оказался для старца счастливым, и он на радостях решил устроить большой праздник, а заодно и взбодрить деревушку. Но тетушка Марук решила, что затея деда неспроста. Как же так? Она сама строила планы относительно Егора Поликарповича. Далее сюжет закрутится еще интереснее — вы готовы оказаться в самом водовороте событий?

Билеты на спектакли можно приобрести на сайте.