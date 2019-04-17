Тюменцы вновь посетили клуб выходного дня в Доме культуры "Орфей"

08:38 17 апреля 2019
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Фото: ДК "Орфей"

Клуб выходного дня "Танцуем вместе" каждый месяц собирает в Доме культуры "Орфей" семьи, которым интересно проводить время весело и с пользой. В апреле участниками бесплатной развлекательной программы "Танцуем вместе" стали более 50 человек.

Для всех желающих состоялся мастер-класс  "Эстрадный танец". Увлекательный урок прошел под руководством чудесного профессионального преподавателя танцев, руководитель образцового ансамбля танца "Атриум" Алины Мухаметчановой.

Также в "Клубе выходного дня" гостям удалось посмотреть профессиональные хореографические номера "Атриума". Завершилось мероприятие общей семейной фотосессией.

Взрослые и дети с удовольствием принимали участие в развлекательной программе и остались довольны времяпровождением в стенах Дома культуры "Орфей".

Теги: культура
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