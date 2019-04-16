Форум "Культурный практикУМ" дал стимул для развития сферы культуры в Тюмени

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Второй профессиональный форум специалистов сферы культуры и искусства "Культурный практикУМ" завершился в Тюмени 11 апреля. Во второй день на площадке музейного комплекса им. И.Я. Словцова участники из Тюмени и других городов проходили тренинги, посещали лекции и мастер-классы экспертов.

"Очень важно, что наша встреча проходит в незаорганизованной, творческой атмосфере. Нам очень важно услышать ваше мнение. Это не завершение, а только начало обоюдного диалога. Итоги форума лягут в основу стратегического плана работы на текущий год", — отметила, обращаясь к участникам мероприятия, заместитель главы города Тюмени Вера Соловьева.

Работа второго дня форума была разбита по секциям: "Библиотека", "Учреждения дополнительного образования", "Культурно-досуговые учреждения".

"Тренинги, которые мы посетили, лично мне помогли понять, как бороться со своим внутренним миром, как правильно формулировать требования к себе и окружающим. Кроме того, теперь я могу применить эту технологию в работе с детьми, а это будет способствовать, в том числе, и дальнейшей профориентации подростка", — поделилась сотрудник тюменского дома культуры "Орфей" Наталья Пуртова.

На секции "Учреждения дополнительного образования" участникам рассказали об оценке эффективного стиля деятельности работников учреждений дополнительного образования. Заведующая отделом детской школы искусств "АртСозвездие" из Екатеринбурга Юлия Малкова провела тренинг "Свободное творческое развитие. Предметы обучения. Особенности инклюзивной формы работы". Затем участники дискутировали на тему "Поколение Z. Кто они? Как с ними взаимодействовать?".

В рамках секции "Культурно-досуговые учреждения" проходил мастер-класс для руководителей от лидера отрасли, директора Центра культуры "Урал", руководителя Дирекции городских праздничных мероприятий Ильи Маркова из Екатеринбурга.

"Если говорить о планах на текущий год, то перед нами стоят амбициозные задачи, — рассказала директор департамента культуры администрации Тюмени Ирина Алексеева. — В их числе — на пятнадцать процентов увеличить число участников проводимых нами мероприятий, приобщение жителей города к цифровым технологиям необходимо увеличить, как минимум, в пять раз. Культурный продукт должен стать доступен каждому именно через "цифру".

Так, один из докладов был посвящен проекту "Виртуальный зал", благодаря которому станет доступен просмотр мероприятий, проходящих, в том числе в Тюменской филармонии.

Отметим, организаторами форума "Культурный ПрактикУм" выступили департамент культуры администрации Тюмени и центр культуры и творчества "Тюмень".