Скорая спасла тюменца с 15-сантиметровой раной шеи

16:59 15 апреля 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени в скорую поступил вызов от родственницы мужчины, у которого началось обильное кровотечение. 39-летний тюменец упал на стеклянную дверь шкафа и поранил шею и подбородок крупным осколком.

"На место происшествия бригада скорой помощи прибыла через 7 минут после звонка. Врач диагностировал у пациента 15-сантиметровую резаную рану. Массивное венозное кровотечение привело к геморрагическому шоку: у пострадавшего было критически низкое давление и учащенный пульс", — рассказали на станции скорой медицинской помощи.

Медики остановили кровотечение, наложив давящую повязку на область раны, а затем восполнили потерю крови, внутривенно введя физраствор.

Мужчину эвакуировали в отделение реанимации ОКБ №2, сейчас он готовится к переводу в профильное отделение стационара, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Медики напоминают, что в подобных ситуациях окружающие или сам пострадавший могут оказать первую помощь до прибытия медиков: необходимо наложить на рану сложенную в несколько раз ткань или марлевую салфетку и плотно прижать.

Теги: ранения , скорая помощь
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2019