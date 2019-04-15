Скорая спасла тюменца с 15-сантиметровой раной шеи

В Тюмени в скорую поступил вызов от родственницы мужчины, у которого началось обильное кровотечение. 39-летний тюменец упал на стеклянную дверь шкафа и поранил шею и подбородок крупным осколком.

"На место происшествия бригада скорой помощи прибыла через 7 минут после звонка. Врач диагностировал у пациента 15-сантиметровую резаную рану. Массивное венозное кровотечение привело к геморрагическому шоку: у пострадавшего было критически низкое давление и учащенный пульс", — рассказали на станции скорой медицинской помощи.

Медики остановили кровотечение, наложив давящую повязку на область раны, а затем восполнили потерю крови, внутривенно введя физраствор.

Мужчину эвакуировали в отделение реанимации ОКБ №2, сейчас он готовится к переводу в профильное отделение стационара, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Медики напоминают, что в подобных ситуациях окружающие или сам пострадавший могут оказать первую помощь до прибытия медиков: необходимо наложить на рану сложенную в несколько раз ткань или марлевую салфетку и плотно прижать.