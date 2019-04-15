Тюменские косметологи презентовали свои достижения на конгрессе в Монако

Главный внештатный специалист по косметологии департамента здравоохранения Тюменской области, генеральный директор медицинской корпорации GG, кандидат медицинских наук Елена Гольцова в седьмой раз стала участником Мирового Конгресса по эстетической и анти-возрастной медицине, который проходил в Монако под патронажем князя Альбера II.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, ежегодно в Монте-Карло собираются известные и уважаемые специалисты в области пластической хирургии, косметологии, геронтологии для того, чтобы поделиться своим опытом, рассказать о последних научных достижениях и открытиях в области красоты и долголетия. Конгресс проходил уже в 17-ый раз.

"Мероприятие позволяет подвести итоги работы за год и обсудить их с международным профессиональным сообществом", - отметила Елена Гольцова.

За время проведения конгресса тюменский эксперт выступила с докладами в четырех англоязычных сессиях, которые помимо выступления включали в себя и так называемые "живые демонстрации". Елена Гольцова работала с пациентом непосредственно на сцене.

Ярким событием в программе конгресса стала Русская сессия, собравшая большое количество авторитетнейших докладчиков из нашей страны. Всего в конгрессе приняли участие более 10 000 врачей из 120 стран мира и около 300 ведущих международных компаний.