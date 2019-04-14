Тюменцам советуют обезопасить окна в преддверии теплой погоды

С наступлением плюсовой температуры тюменцы стали чаще открывать окна, порой не заботясь о собственной безопасности и безопасности детей. Региональный центр "Семья" напоминает: нужно соблюдать несколько простых правил, чтобы избежать трагедии.

Главное – не оставлять ребенка без присмотра, также необходимо убрать от подоконника всю мебель, чтобы ребенок не мог вскарабкаться по ней к окну. Не стоит хранить на подоконнике игрушки и другие предметы, интересные для ребенка. Комнату лучше проветривать, не открывая настежь окно: можно воспользоваться форточкой или вертикальным режимом окна. Специалисты напоминают, что нельзя оставлять детей под присмотром пожилых людей и подростков. Также не нужно подносить малыша к открытому окну на руках: увидев что-то интересное, он может вырваться и упасть.

Чтобы обеспечить безопасность окон в квартире, можно открутить оконную ручку или заменить обычную оконную ручку на специальную с замком. Приобрести их можно в строительных магазинах, стоимость колеблется от 340 до 720 рублей, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".