Жители Тюмени больше всего мусорили в январе

Более 60 тонн отходов вывез тюменский региональный оператор по обращению с ТКО за три первых месяца 2019 года. Самым "мусорным" месяцем оказался январь.

Из Тюмени и Тюменского района в январе вывезли 21,841 тыс. тонн отходов, в феврале – 17,885 тыс. тонн. Март практически приблизился к первому месяцу года: 21,694 тыс. тонн отходов.

Как отметил генеральный директор ООО "ТЭО" Константин Фрумкин, объем вывозимых твердых коммунальных отходов от месяца к месяцу примерно одинаковый, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост ТКО примерно на 20%.

Есть статистика и по дням недели: наибольшее количество мусора вывозится, как правило, по понедельникам, а наименьшее – по воскресеньям, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Отметим, с начала года региональный оператор приступил к планомерной работе по выставлению контейнерного парка. Новые баки появились в Заводоуковске, Ишиме, Омутинке, Тюмени, Тобольске и нескольких районах области. Работы по установке баков будут продолжены в ближайшие два года.