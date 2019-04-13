Тюменцы подали более 40 заявок на новый сезон проекта "Кадры будущего для регионов"

Более 40 заявок уже подали желающие принять участие в новом сезоне стратегической инициативы "Кадры будущего для регионов", которая направлена на поддержку талантливых детей и молодежи.

В проекте могут проявить себя подростки в возрасте от 14 до 17 лет, у которых есть способности и достижения в различных направлениях, а также желание реализовать свой проект на благо развития региона. Прием заявок продлится до 30 апреля включительно на сайте, сообщили "Вслух.ру" в пресс-службе дворца творчества "Пионер".

Сопровождают детей тьютеры (молодежь от 18 до 21 года) и наставники из числа представителей власти, бизнеса, научного сообщества. Тьютеры и наставники также могут заявить о своем участии, заполнив анкету.

В 2018 году Тюменская область стала одним из семи пилотных регионов, где была реализована стратегическая инициатива. Участниками первого сезона стали 144 школьника в возрасте от 14 до 17 лет из 26 муниципальных образований. Они могут повторно принять участие, чтобы продолжить работу по существующему или приступить к новому проекту.

В прошлом сезоне ребята создавали и развивали свои проекты, пройдя путь от задумки до готового плана действий. У них была возможность проходить стажировку на престижных предприятиях региона.

По итогам защиты проектов команды получили солидные призы: сертификаты на стажировку в различных компаниях региона, на реализацию собственных проектов, на развивающие тренинги и даже на поездку на обучающую смену в МДЦ "Артек".