В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области сменится руководитель

13:12 28 апреля 2025
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Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович покинул свой пост, распоряжение об освобождении от замещаемой должности подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор. 

"Андрей Владимирович Михнович работал в региональном правительстве с 2019 года. Он возглавлял Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области с момента его основания. Под его руководством сформирована Противопожарная служба Тюменской области", - сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Теги: Александр Моор , кадры
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