В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области сменится руководитель

Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович покинул свой пост, распоряжение об освобождении от замещаемой должности подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Андрей Владимирович Михнович работал в региональном правительстве с 2019 года. Он возглавлял Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области с момента его основания. Под его руководством сформирована Противопожарная служба Тюменской области", - сообщает информационный центр правительства Тюменской области.