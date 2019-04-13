Тюменцев просят не скидывать ветки и листву в мусорные баки

Весной тюменцы активно занимаются уборкой территории, принимают участие в субботниках. Региональный оператор по обращению с ТКО ООО "ТЭО" напоминает, что сухую листву, ветки и другие отходы, образующиеся при содержании зеленых насаждений, в том числе на придомовой территории многоквартирных и жилых домов, нельзя выбрасывать в контейнер.

Такой мусор не относится к понятию "твердые коммунальные отходы" и его запрещено складировать в контейнеры. Обращение с такими видами отходов должно осуществляться на основании отдельных договоров, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Кроме того, в контейнерах запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, отходы животноводства и растениеводства, автомобильные покрышки, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов.