Тюменцы выбирают победителей конкурса Just Dance

Более тридцати команд из муниципальных районов и городов Тюменской области участвуют в конкурсе Just Dance РДШ в рамках проекта "Лига нетипичного спорта". Отдать свой голос за участников тюменцы могут до 15 мая по ссылке.

Каждая команда представляет танец на видео, где демонстрирует мастерство, оригинальность исполнения и соответствие жанру. Оценивают ребят обычные пользователи, которые могут отдать свой голос сразу за нескольких участников раз в сутки.

Победители конкурса получат в качестве приза подарочные сертификаты от партнера проекта, сообщает "Мой портал".