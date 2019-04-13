Тюменцы выбирают победителей конкурса Just Dance

14:11 13 апреля 2019
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pixabay.com

Более тридцати команд из муниципальных районов и городов Тюменской области участвуют в конкурсе Just Dance РДШ в рамках проекта "Лига нетипичного спорта". Отдать свой голос за участников тюменцы могут до 15 мая  по ссылке.

Каждая команда представляет танец на видео, где демонстрирует мастерство, оригинальность исполнения и соответствие жанру. Оценивают ребят обычные пользователи, которые могут отдать свой голос сразу за нескольких участников раз в сутки.

Победители конкурса получат в качестве приза подарочные сертификаты от партнера проекта, сообщает "Мой портал".

Теги: конкурс , танцы
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