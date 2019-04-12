Школьница из Тюмени показала высокий результат на всероссийской олимпиаде по биологии

Ученица девятого класса Физико-математической школы Тюменской области Анастасия Вишницкая стала бронзовым призером 69-ой Всероссийской школьной биологической олимпиады МГУ. Она уступила лишь выпускникам столичных биологических школ.

Как рассказал учитель биологии ФМШ, научный руководитель школьницы Денис Трушников, два года назад Анастасия Вишнецкая также заняла третье место в биологической олимпиаде. На этот раз она не смогла ответить на единственный вопрос – о первоцветах Московской области.

Сама страшеклассница поделилась, что первоцветы, как таковые, ей неинтересны: "Максимум на уровне механизмов, обеспечивающих их ранее пробуждение. Поэтому я и не ответила".

По словам Дениса Трушникова, у одаренной школьницы интерес к биологии появился давно и он разносторонний, глубинный.

Анастасия Вишницкая активно занимается по направлению "Биология клетки, цитология и генетика". Ее также интересует зоология беспозвоночных, любимая тема – малакология, наука о моллюсках.

"У Насти сложности с ботаников, морфологией высших сосудистых растений, но у нее впереди еще два года активной, насыщенной биологической жизни. И этот вопрос она обязательно изучит", - уверен Денис Трушников.

В конце апреля ученица областной ФМШ примет участие в финальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по биологии в Ставропольском крае, пишет ИА "Тюменская линия".