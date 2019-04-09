Тюменские туристические маршруты презентовали на международной выставке "Лето – 2019"

Фото Агентства туризма и продвижения Тюменской области

Делегация Тюменской области приняла участие в международной туристской выставке "Лето – 2019", которая прошла 5–6 апреля в "Ельцин-центре" в Екатеринбурге. Особый акцент был сделан на проектах в сфере промышленного туризма.

Тур "Черное золото Сибири" на круглом столе "Развитие промышленного туризма в РФ", прошедшем в рамках деловой программы выставки, представил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

Проект запустили в Тюмени в 2018 году. Тюменская область традиционно ассоциируется с нефтью и газом, и это конкурентное преимущество можно успешно использовать в целях развития туризма. В ходе экскурсионного тура "Черное золото Сибири" туристы прикоснутся к истории освоения нефтегазовой столицы России, смогут пробурить нефтяную скважину на тренажерах в Тюменском индустриальном университете, попасть на настоящую буровую установку, узнать о подвиге советских граждан во времена освоения Севера, а также понять, что горячее сердце России находится в Тюменской области.

Маршрут представляет интерес для взрослых и детей. Промышленный туризм в целом и данный проект в частности — хорошая возможность для школьников познакомиться с востребованными специальностями в сфере ТЭК. Для этого в рамках маршрута разработана специальная профориентационная программа для школьников 8–11 классов.

"Мало кто знает, как добывают нефть, как происходило освоение тюменского севера. Тур должен стать визитной карточкой Тюменской области и привлечь туристов. Сегодня в мире уже есть опыт проведения интерактивных туров с погружением в отрасль, например, туристы едут добывать золото на Аляску, в Австралию, в Швейцарию. Тюменская область, как нефтяной край, должна использовать свой потенциал, тем более что туристы проявляют к этому большой интерес", — отметил Андрей Пантелеев.

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Кроме того, на заседании межрегионального совета по развитию детского и молодежного туризма в Уральском федеральном округе Тюменская область презентовала национальный проект "Императорский маршрут" в рамках проекта "Живые уроки".

Проект реализуется в России с 2015 года. В конце 2018 года Тюменская область стала 39-м регионом, подключившимся к проекту, основная идея которого — предоставить всем школьникам страны равные возможности для знакомства с отечественным индустриальным комплексом и привлечь интерес к востребованным современной российской экономикой специальностям.