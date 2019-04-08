Тюменские почтовики подготовились к паводку

Фото: пресс-служба УФПС Тюменской области

Обеспечить бесперебойную доставку почтовой корреспонденции, пенсий и социальных пособий в труднодоступные населенные пункты во время весеннего паводка готов Тюменский филиал Почты России.

Автопарк регионального Управления федеральной почтовой связи насчитывает более 200 единиц транспорта. По сообщению пресс-службы УФПС Тюменской области, автомобили работают на 400 областных и внутригородских маршрутах.

На период распутицы сельские почтовые отделения пополнены товарами народного потребления. В ряде труднодоступных населенных пунктов будет проведена заблаговременная выплата пенсий и пособий по согласованию с Пенсионным фондом РФ.

"Каждый год мы заранее готовимся к весенней распутице: пересматриваются и корректируются маршруты для сельских отделений связи, находящихся в труднодоступных районах. В нашем регионе в зоне подтопления находятся Ишим и Тобольск. Например, для Ишима на случай размыва дорог предусмотрены запасные маршруты доставки почты. В Тобольске, когда перевозка корреспонденции автомобильным транспортом станет невозможной, почтальоны станут доставлять её пешком, по мосткам, а в тобольском Заболотье весной действуют авиарейсы", — отметил заместитель директора Тюменского филиала Почты России Виктор Валов.