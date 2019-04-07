Фильм тюменского режиссера претендует на кинематографическую награду

19:21 07 апреля 2019
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pixabay.com

Документаль Нины Корякиной "Острые камни" стал победителем отборочного тура кинематографического конкурса "Гранат". История посвящена жительнице Тюмени – вдове погибшего на Шпицбергене пилота вертолета Владимира Фролова.

Историю женщины режиссер узнала в 2018 году: Ирина, пережив трагедию, не сдалась, продолжила растить троих сыновей, пишет книги, рисует картины, создает мультфильмы, учит других людей преодолевать страхи и жить в новых обстоятельствах.

"Встреча с такими людьми - подарок для всех замкнувшихся в своем горе, потому что далеко не каждый готов работать с психологами, как правило, люди отгораживаются от мира. Мы редко видим в жизни настолько сильных людей, способных даже в собственном горе нести людям добро и свет", - поделилась Нина Корякина.

При разработке сценария к фильму съемочная команда беседовала с друзьями Ирины и Владимира. Над музыкой к картине работают композиторы Юрий Зайцев (гитара), он же звукорежиссер, и Ольга Лапчинская (фортепиано), руководитель фольклорного ансамбля "Летице".

Операторы-постановщики Андрей Романов (Курган) и Артем Ершов (Мурманск) разрабатывают визуальную стилистику фильма, съемки которого будут проходить в п. Териберка Мурманской области, на территории заповедника в Свердловской области и в самых живописных местах Тюмени, пишет "Тюменская область сегодня".

Теги: кино , конкурс , проект
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