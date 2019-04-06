В Тюмени ученые придумали, как заводить автомобили в любой мороз

Тюменские ученые разработали проект Smart2Batt, направленный на создание пуско-зарядного автомобильного устройства, предназначенного для гарантированного запуска двигателя вне зависимости от погодных и климатических условий, пишет "Вслух.ру".

Разработка предотвращает ускоренную деградацию аккумулятора в суровом климате, тем самым поддерживая полный срок службы устройства. Прототип изготовлен в центре робототехники Студенческой инновационной платформы (СИП) в рамках проекта "Тюменская область — Регион транспорта будущего"

Как сообщил руководитель Центра робототехники СИП Вадим Костин, разрабатываемое устройство находится на стадии лабораторных испытаний. "Структурно оно состоит из блока стабилизации напряжения, блока ионисторов для гарантированного пуска, а также оптимизированной системы заряда для сохранения ресурса аккумулятора", - сказал Вадим Костин.

Авторы замысла планируют внедрять эту разработку. Патент будет оформлен на университет. Проект также продвигают как студенческий стартап. Над Smart2Batt работает команда из четырех студентов. Руководит группой студент четвертого курса Кафедры электроэнергетики Владислав Шеломенцев.