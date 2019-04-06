Армизонские фермеры расширяют производство благодаря господдержке

Муниципальные власти Армизонского района Тюменской области выделили четверым фермерам для развития хозяйств по 2 га земли, обеспечили коммуникациями и сделали дорогу.

"Каждому, кто готов к чему-то двигаться, мы намерены помогать", – говорит глава района Евгений Золотухин. Один из участников "Фермерской деревни" - индивидуальный предприниматель Сергей Эйхман. Он начал заниматься разведением мясного скота в 2012 году, создав личное подсобное хозяйство. В 2017 году получил грант и купил 33 нетели мясной породы герефорд, пишет "Тюменская область сегодня".

"Это лучшая мясная порода. Неприхотлива в содержании, быстро набирает вес, обладает спокойным нравом. Второй год занимаюсь этим направлением, построил базу. Сдаю мясо заготовителям. Это мраморное мясо. Чтобы вырастить бычка, нужно минимум полтора года. В разведении мясного скота прибыль нужно ждать долго. Надеюсь к осени начать реализацию мяса в полной мере", – рассказал фермер.

Благодаря субсидированию от государства достигли неплохих успехов владельцы мини-фермы по производству молока в деревне Южно- Дубровной. Всего их в районе шесть. Южно-дубровинскую Алексей Владимирович и Галина Анатольевна Ударцевы создали в 2009 году. Скот улучшенной породы завезли из Омской области. Теперь у них 38 дойных коров, а всего более 60 голов скота.