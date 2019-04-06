Тюменцы учатся распознавать признаки инсульта

На благотворительном интеллектуальном клубе #MassOn перед игрой участникам предложили поучаствовать в федеральной акции "Напиток за улыбку". распознавать признаки инсульта.

"Суть акции в том, что вы можете получить welcome-напиток. Подойдите к бариста, широко улыбнитесь, четко произнесите свое имя и возьмите чашку двумя руками. Если человек в вашем окружении вдруг не может выполнить эти три простые действия, необходимо срочно вызвать "скорую" - возможно, у него проявляются первые признаки инсульта", - рассказывает организатор акции в Тюмени, директор Коммуникационного агентства "Пионер" Полина Гаранина.

Накануне Дня Космонавтики игрокас клуба предлагали один из любимых чаев известных космонавтов:

Чай от Леонова. Космонавт Леонов пил чай по собственному рецепту, добавляя гвоздику, корицу, сладкий миндаль, кориандр, лепестки розы. По легенде, идея рецепта возникла у Алексея Леонова после аварийной посадки космического аппарата "Восход-2" в глухой тайге Пермского края 19 марта 1965 года, когда они замерзали в ожидании помощи.

Чай Валентины Терешковой - чёрный чай с ромашкой - любимыми цветами первой женщины-космонавта.

Чай Юрия Гагарина - это чёрный чай с лимоном. "Я выбрала именно этот чай, потому что с ним связана очень интересная легенда, - отметила гость #MassOnClub, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. - На приеме у королевы Великобритании космонавт нарушил придворный этикет и съел лимон из чая. Чтобы избежать неловкости со столь уважаемым гостем, королева сделала тоже самое. Так появился "гагаринский чай" - в обязательную прикуску ломтиком цитруса. Это и мой любимый чай тоже".

Выбор акции не случаен. Своевременное "опознание" признаков инсульта спасает жизни - не красивый оборот речи, а доказанный врачами факт. По статистике, инсульт является вторым по частоте "убийцей" людей во всем мире. В современной России среди причин смертности он на втором месте - после инфаркта миокарда. Ежегодно 450 000 человек переносят инсульт, фактически это население большого города. А показатели смертности населения в России в 4 раза выше, чем, к примеру, в США или Канаде в том числе и потому, что людям не успевают вовремя оказать помощь. Именно поэтому информирование населения о первых признаках инсульта так важно.

Акция "Напиток за улыбку" пришла в Тюмень с помощью фонда ОРБИ. 14 апреля с ней смогут познакомиться тюменские семьи в рамках IV Областного форума "Семья" - кофейня "Шоколадница" уже готовит вкусные витаминные коктейли, которые будет дарить в обмен на 3 простых действия:

- улыбку

- имя подходящего к стойке человека

- синхронно протянутые к чашке обе руки.

Запомните симптомы инсульта - вы можете спасти чью-то жизнь.

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Фото Анны Павловой.