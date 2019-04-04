На областном форуме "Семья" будут говорить об особенных детях

Фото предоставлено организаторами форума

На IV Областном форуме "Семья" 14 апреля пройдёт блок обучающих лекций для родителей. Взрослым расскажут о психологии подростков, взаимодействии с государством при получении льгот и многом другом.

Одна из секций будет посвящена родителям особенных детей. В этом годе ее работа построена так, чтобы каждая семья, воспитывающая детей с ограниченными возможностями здоровья, получила нужную и полезную информацию вне зависимости от возраста их ребенка.

"Когда в семье появляется такой ребенок, родителям необходима огромная психологическая поддержка, информирование о том, где можно на ранних этапах получить реабилитационную помощь, - рассказывает организатор форума "Семья", депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. - Именно об оказании ранней помощи и будет первый доклад. После взрослым расскажут о возможностях дошкольного и школьного обучения; о том, в каких учреждениях ребенок может получать образовательные услуги".

Эксперты отмечают, что когда ребенок с ОВЗ становится подростком, очень важно включать его в различные виды деятельности. Поэтому на одной из обучающих лекций специалисты центра "Семья" расскажут, чем они могут быть полезны родителям.

В завершении работы секции можно будет узнать о финансовой поддержке, льготах и субсидиях, которые могут получить семьи, воспитывающие детей с ОВЗ.

"Чрезвычайно важно доносить до родителей информацию обо всех имеющихся возможностях, в частности, организациях, которые активно включены в процесс развития детей с ОВЗ любого возраста, ведь в "гонке", состоящей из реабилитационных занятий, родители лишены этих знаний", - подчеркивает модератор секции, руководитель АНО "Центр коррекции аутизма "Новые горизонты" Наталия Ситова. - Также, не в полном объеме родители знают обо всех льготах и финансовой поддержке, мы учли это и обязательно все расскажем".

Полное расписание IV Областного форума "Семья" можно посмотреть здесь.