В Тюмени пройдут дни исторического и культурного наследия

В апреле–мае в городских библиотеках Тюмени состоятся дни исторического и культурного наследия, которые проводятся в рамках проекта "Открой свой город заново". Проект привлекает внимание горожан к многообразию памятников областного центра.
Открытие дней исторического и культурного наследия пройдет на Текутьевском бульваре на фоне уличной экспозиции "Проездом в Тюмени". 18 апреля будет дан старт VIII городскому краеведческому конкурсу "Памятники Тюмени", посвященному выдающимся личностям, которые когда-то побывали в Тюмени, и памятникам истории и культуры города, которые они отметили в своих воспоминаниях. Участники конкурса получат буклеты с заданиями и вопросами в трех возрастных категориях. Итоги конкурса подведут 31 мая.
В программе дней исторического и культурного наследия: интеллектуальная квиз-игра, демонстрация фильмов о Тюмени из фонда кинофестиваля "Кинза", экскурсии по библиотечным выставочным экспозициям, литературный вечер "Люблю бродить по улицам Тюмени".
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