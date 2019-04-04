В Тюмени пройдут дни исторического и культурного наследия

10:46 04 апреля 2019
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В апреле–мае в городских библиотеках Тюмени состоятся дни исторического и культурного наследия, которые проводятся в рамках проекта "Открой свой город заново". Проект  привлекает внимание горожан к многообразию памятников областного центра.

Открытие дней исторического и культурного наследия пройдет на Текутьевском бульваре на фоне уличной экспозиции "Проездом в Тюмени". 18 апреля будет дан старт VIII городскому краеведческому конкурсу "Памятники Тюмени", посвященному выдающимся личностям, которые когда-то побывали в Тюмени, и памятникам истории и культуры города, которые они отметили в своих воспоминаниях. Участники конкурса получат буклеты с заданиями и вопросами в трех возрастных категориях. Итоги конкурса подведут 31 мая. 

В программе дней исторического и культурного наследия: интеллектуальная квиз-игра, демонстрация фильмов о Тюмени из фонда кинофестиваля "Кинза", экскурсии по библиотечным выставочным экспозициям, литературный вечер "Люблю бродить по улицам Тюмени".

Теги: краеведение , памятники архитектуры
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