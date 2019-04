Студвесна - 2019: кто эксперты?

Фото предоставлено организаторами фестиваля

В Тюменской области 1 апреля стартовал масштабный фестиваль "Студенческая весна". проходить он будет по нескольким направлениям, а участниками станут 2 809 представителей вузов региона, в том числе 50 студентов Югры и Ямала.

На протяжении всего фестиваля с ребятами будут работать различные эксперты. Знакомимся.

Хедлайнеры фестиваля

Эксперт направления "Музыка" - Алексей Чумаков, Москва

Российский эстрадный певец, телеведущий, сценарист, победитель первого и четвертого сезонов телевизионного шоу "Один в один!" на "Первом канале", входил в состав жюри второго сезона этого шоу на телеканале "Россия-1", призёр первого сезона музыкального реалити-шоу "Народный артист" на телеканале "Россия", где также был удостоен приза симпатий слушателей радиостанции "Европа Плюс".

Эксперт направления "Театр" - Михаил Богдасаров, Москва

Актер театра и кино, кинорежиссер. Окончил ГИТИС, состоял в труппе театра-студии на Красной Пресне, театра-студии "Сфера". Сотрудничал с театром-студией Олега Табакова, театром-кабаре "Летучая мышь".

Снимался в фильмах: "Русь изначальная", "Здравствуйте, мы ваша крыша!", "Время танцора", "Мамы", а также в сериалах "Семейный бизнес", "Полицейский с Рублёвки", "Дело гастронома №1" и другие.

Эксперт направления "Музыка" - Елена Гущина, Москва

Участница телепроекта "Студия Союз" на ТНТ, радиоведущая утреннего шоу "Соседи" на радио "Русский хит". Завоевала две золотые медали в номинациях "Оригинальный вокал" и "Поп-музыка" на Чемпионате исполнительских видов искусства в Лос-Анджелесе.

Федеральные эксперты

Андрей Рузняев, Москва, "Музыка"

Музыкант, аранжировщик, преподаватель, музыкант телешоу "Однажды в России", "Весёлый вечер", участник инди-рок группы "Фруктовый кефир", лауреат международных фестивалей и конкурсов. Сотрудничает с Алексеем Чумаковым, Григорием Лепсом, Игорем Сарухановым, Гелой Гуралиа.

Анастасия Круч, Пермь, "Музыка"

Лауреат Международного конкурса "Урал собирает друзей-2010", преподаватель высшей категории Пермского муниципального колледжа, солистка Пермской филармонии. Окончила Пермское музыкальное училище по специальности "Академическое пение" и Государственную консерваторию имени Михаила Глинки по специальности "Оперное и камерное пение, преподаватель вокала".

Юрий Шехватов, Москва, "Театр"

Режиссёр Театра.doc, куратор проекта читок пьес молодых драматургов "Любимовка.Ещё", фестиваля "Охота за реальностью" и фестиваля-школы TERRITORIЯ 2017 года.

Дмитрий Зимин, Екатеринбург, "Театр"

Режиссер Свердловского Академического театра драмы, актер проекта "Молодой театр", победитель Всероссийского конкурса "Молодое дарование России", лауреат премии "Собака. ТОП 50". Выиграл Государственную стипендию деятелей культуры и искусства РФ, стипендию Министерства культуры Свердловской области для ведущих деятелей культуры и искусства Свердловской области и талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере искусства.

Владислав Штофа, Урай, "Оригинальный жанр"

Воздушный гимнаст, эквилибрист, тренер циркового коллектива "Юность", победитель международных цирковых фестивалей в Италии и Тунисе, двукратный бронзовый призер Дельфийских игр.

Максим Дорофеев, Москва, "Оригинальный жанр"

Актер, режиссер, основатель и художественный руководитель театра "Мир лиц".

Владимир Филонов, Челябинск, "Оригинальный жанр"

Профессор, лауреат международных конкурсов, режиссер и руководитель студии-театра "Манекен".

Светлана Кашуба, Омск, "Мода"

Арт-стилист, постановщик модных шоу омской арт-резиденции, руководитель молодежного театра мод "Обраz".

Эмма Васильева, Омск, "Мода"

Член Союза дизайнеров России, руководитель омской арт-резиденции.

Эля Вакасова, Москва, "Мода"

Fashion-блоггер, обладательница титула "Мисс зрительских симпатий" и "Мисс ювелирная сеть" в тюменском конкурсе красоты "Имидж". Сотрудничает с журналами "Стольник", "Я покупаю", "Дорогое удовольствие", Fashion Collection, модельным агентством Mila Models и Joy stat system.

Сергей Харин, Москва, "Концертные программы"

Поэт-песенник, генеральный директор продюсерского центра "Дебют", лауреат телевизионного фестиваля "Песня года".

Лина Шевченко, Москва, "Хореография"

Главный хореограф-постановщик телешоу Первого канала "Цирк со звёздами", режиссер сценического движения и хореограф драматических спектаклей, балетмейстер Цирка Никулина на Цветном бульваре, педагог Contemporary dance.

Данил Поздеев, Москва, "Хореография"

Танцор, хореограф, преподаватель крупнейших студий танца Model-357, New York, The Stage, победитель Russia: Respect Showcase, чемпион России 2015 на Hip-Hop International в Москве. Первое место на World Of Dance 2015 в Бельгии. Один из руководителей и хореографов Flyographers Dance Team и Short Sleepers Dance Project.

Татьяна Шашкова, Ханты-Мансийск, "Хореография"

Заслуженный работник культуры РФ, лауреат международных и всероссийских конкурсов, педагог в Центре искусств для одаренных детей Севера ХМАО.

Николай Маратканов, Москва, PR

Редактор социальных сетей шоу "Вечерний Ургант", автоблогер, специалист в сфере проектного SMM.

Константин Мильчин, Москва, "Медиа"

Главный редактор сайта "Горький", литературный критик, журналист, преподаватель истории современной литературы, публиковался в газетах "Книжное обозрение", "Ведомости. Пятница", журналах "Иностранная литература", Time Out. Руководил отделом культуры в журнале "Русский Репортер".

Ашот Гезалян, Москва, "Видео"

Продюсер OMNI production и полнометражного фильма "Пессимист" и короткометражного фильма "Авось". Работал с такими брендами как Black Star, Audi, Lay's, Philips, Pepsi, МТС, Samsung, NL International.

Яков Шерешевский, Новосибирск, "Интеллектуальные игры"

Лучший игрок онлайн-викторины "Клевер", победитель и призер всероссийских и межрегиональных чемпионатов, организатор интеллектуальных игр в Новосибирске.

Елена Потанина, Одесса, "Интеллектуальные игры"

Капитан команды Элитарного клуба "Что? Где? Когда?", обладательница "Хрустального атома", продюсер.

Герман Кочнев, Санкт-Петербург, "Мейкертон"

Младший инженер Лиги Голдберга, молодой ученый, физик теоретик, работник кафедры квантовой теории поля.

Артём Самсонов, Санкт-Петербург, "Мейкертон"

Инженер Лиги, инженер цифровой лаборатории ФабЛаб Политех.

Региональные эксперты (Тюмень)

Ольга Акимова,"Мода"

Призер российских и международных конкурсов дизайна одежды, дизайнер свадебных и вечерних платьев.

Марина Демьяненко, "Музыка"

Преподаватель по народному вокалу, вокалист, лауреат международных и всероссийских конкурсов.

Елена Надеина, "Музыка"

Руководитель вокальной группы Soundtrack, солистка областного эстрадно-джазового оркестра Тюмени, лауреат международных и всероссийских джазовых фестивалей.

Марина Галяветдинова, "Концертные программы"

Профессор, заведующая кафедрой режиссуры Тюменского государственного института культуры, генеральный директор "Творческого союза молодежи", главный режиссер молодежного театра "Наш".

Денис Бондарчук, "Концертные программы"

Шоумен, телеведущий, продюсер. Лауреат международных и всероссийских фестивалей эстрадного творчества, режиссёр-постановщик крупных культурно-досуговых мероприятий, event-мероприятий, концертных и шоу-программ.

Александра Оверченко, PR

Специалист департамента общественных связей Тюменской области.

Юлия Киселёва, PR

Креативный продюсер мультицентра "Моя территория".

Алёна Нечетова, PR

Руководитель отдела контента и продвижения мультицентра "Моя территория".

Павел Захаров, "Медиа"

Экс-главред Вслух.ру, главный редактор "Наш город".

Мария Бакута, "Медиа"

Журналист, диктор, ведущая на "Русском Радио" и Hit FM, автор курса голоса и речи "Говорим со вкусом", преподаватель "Шоу-школы".

Ульяна Колобова, "Видео"

Продюсер Baza production, работала с заказами от аэропорта "Рощино", "Банка России", кинотеатра "Премьер", Союза Экстремальных видов спорта.

Фарид Мавлютов, "Видео"

Оператор, монтажер Baza production, победитель "Медиасети" в 2017 году.

Иван Дружинин, "Видео"

Художник спецэффектов, режиссер монтажа, оператор-постановщик, руководитель постпродакшена в международной компании Famecube visual. Работает с Chris Brown, Jennifer Lopez, 50Cent, Walt Disney, Google.

Кирилл Бородулёв, "Видео"

Композитор, саунд-дизайнер, основатель студии BringMe Production. Автор "Симфонии Тюмени", композитор проекта "Танцы на ТНТ" (4 сезон), VR-спектакля "В поисках автора". Участник проектов "Виновен", "Парфюмер", "Нас Миллионы" театра Дмитрия Ефимова "Европа".

Алексей Южаков, "Видео"

Режиссер-постановщик, сценарист, руководитель креативного агентства "Точка-Запятая", креативный продюсер студии анимации "ПИН", победитель кинофестивалей "Кино о малой родине – 2017" и "Человек труда – 2018", сценарист полнометражного фильма "Отряд С".

Юрий Сергеевич, "Хакатон"

Гуру web-разработки: опыт - 10 лет, 4 последних года занят в разработке и поддержке бизнес-сайтов. Программист со времён ZX Spectrum. На рынке web-разработки с 2005 года. За это время выполнил более 250 проектов, среди которых крупные государственные порталы, интернет-магазины, промо-страницы, высокофункциональные серивисы и не только. 72% проектов — из Москвы и Санкт-Петербурга. Среди клиентов: НПФ Сбербанк, Utair, Моссвет, НОВОСТРОЕВ и многие другие.

Михаил Ларин, "Хакатон"

Мастер разработки web-ресурсов для администрации Тюмени. Начальник отдела компьютерного обеспечения в МКУ "Комитет по информатизации города Тюмени". Самые крупные проекты: информационный портал для тюменских горожан "Тюмень — наш дом", портал рейтинговых голосований "Я решаю!", официальный сайт Главы города Тюмени.

Иван Карякин, "Хакатон"

Кандидат технических наук, генеральный директор компании Mint Rocket по мобильной и веб-разработке, доцент кафедры Информационных систем ТюмГУ. Mint Rocket специализируется на интернет-проектах и мобильных приложениях. В портфолио Mint Rocket проекты Афиша Тюмень, CSP72, Мосэнергосбыт.

Руслан Галикеев, "Мейкертон"

Руководитель программы бакалавриата ВИШ EG.