Бесплатные мероприятия в Тюмени 3–10 апреля

В течение ближайшей недели тюменцев ожидают интересные бесплатные мероприятия: выставки, игротека, "Театральная зарядка" и многое другое. Подробнее - в обзоре Афиша Тюмень | КтоКуда72.
Презентация выставки "Шерстяное волшебство"
Когда: 3 апреля в 16:00
Где: Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева (ул.Орджоникидзе, 59)
6+
С 3 апреля по 16 июня 2019 года в Тюменской областной научной библиотеке имени Дмитрия Ивановича Менделеева будет представлена выставка картин студии Галины Постниковой "Шерстяное волшебство" (г. Тюмень).
Постникова Галина Валерьевна – профессиональный художник, опытный педагог, мастер в технике "живопись шерстью".
Участники презентации смогут посетить мастер-класс "Живопись шерстью. Букет цветов" и своими руками создать небольшую картину.
Открытая лекция "Нескучно о культуре"
Когда: 3 апреля в 19:00
Где: "Медиаполис", ул.Чернышевского 2а/12
Необходима регистрация!
16+
3 апреля в 19:00 пройдет лекция эксперта Константина Мильчина "Нескучно о культуре". Он расскажет, как писать о культурной жизни захватывающе и на что обращать внимание при создании рецензии на произведение искусства.
Константин — литературный критик и журналист. Руководил отделом культуры в журнале "Русский Репортер". С 2017 года — главный редактор сайта "Горький".
Регистрация: bit.ly/2UYUJdx
Фильм "Счастье - это... Часть 2"
Когда: с 1 апреля в прокате
Где: "ЛазерСинема", ул.2-я Луговая, 30
6+
С 1 апреля выходит в прокат фильм "Счастье - это... Часть 2". Это семь трогательных и удивительных историй для семейного просмотра.
Данный фильм в кинотеатре "ЛазерСинема" будет показан на БЕСПЛАТНОЙ основе Билеты уже сейчас можно получить в кассе кинотеатра.
Лекция-концерт "Музыка кино: старый добрый вальс"
Когда: 4 апреля в 16:00
Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул.Советская, 63
0+
В Музейном комплексе им. И.Я. Словцова состоится четвертая лекция "Музыка кино: старый добрый вальс" из цикла "Музыкальные шедевры кино", подготовленная в рамках сотрудничества с Тюменским государственным институтом культуры.
На этот раз лектор-киновед Наталья Соколова познакомит аудиторию с работами известных композиторов: Петра Чайковского, Георгия Свиридова, Арама Хачатуряна и Андрея Петрова.
В программе Музыкального лектория – знаменитые вальсы, написанные к известным советским кинофильмам: "Берегись автомобиля" (1966); "Петербургские тайны" (1994); "Метель" (1964); "О бедном гусаре замолвите слово" (1980); "Маскарад" (1941).
Киномузыка прозвучит в исполнении фортепианного дуэта – Ольги Аскаровой и Светланы Грауберг.
Подробности по тел.: +7 (3452) 45-35-90, 45-09-93 доб. 115
travel-ланч на тему "ПУТЕШЕСТВИЯ как ОБРАЗ ЖИЗНИ"
Когда: 4 апреля в 19:00
Необходима регистрация!
21+
На travel-ланче ты узнаешь:
- как можно не платить за шенген
- что такое Международный клуб путешественников и как туда попасть
- как побывать в 50ти странах в течение 5 лет
- как получить инструмент личного развития, который поможет и в жизни, и в общении, и в путешествиях
- как зарабатывать путешествуя или путешествовать зарабатывая
- как попробовать элитный отдых по цене турецкой "троечки ол инклюзив"
21+
Регистрация у организатора: https://vk.com/lena_lenina_pr
Поэтический вечер Владимира Богомякова
Когда: 5 апреля в 18:30
Где: Музей "Дом Машарова", ул.Ленина, 24
12+
Музей "Дом Машарова" приглашает гостей на поэтический вечер Владимира Богомякова.
Владимир Геннадьевич Богомяков – поэт, мыслитель, профессор, доктор философских наук, родился в 1955 году. Окончил исторический факультет Тюменского университета. Он является автором восьми сборников стихов и двух романов, которые вышли в американском издательстве Franc-Tireur.
Первая публикация стихов во французском альманахе "Мулета". Его стихи печатались в журналах "Знамя", "Новый мир", газете "Завтра" и в других изданиях. С конца 1980-х группы сибирского панка ("Гражданская оборона", "Инструкция по выживанию", "Культурная революция" и другие) охотно включали в свой репертуар песни на стихи Богомякова.
Владимир Геннадьевич – лауреат Григорьевской поэтической премии 2018 года. Приглашаем познакомиться с поэтом и его творчеством в уютной обстановке музея "Дом Машарова".
Подробности по тел. +7(3452) 46-13-10
"Доброе утро с "СОВОЙ"
Когда: 5 апреля в 10:00
Где: возле фонтана "Времена года" на Цветном бульваре
0+
Агентство недвижимости "СОВА" проводит утреннюю зарядку! Получи заряд бодрости и хорошего настроения вместе с нами. Не оставайся в стороне, присоединяйся к здоровому образу жизни.
Для участия необходимо просто прийти!
Интерьерный выставочный проект "Народное искусство"
Когда: уже работает, действует до 31 августа
Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, г. Тюмень, ул. Советская, 63.
0+
На выставочном проекте "Народное искусство" представлены предметы декоративно-прикладного творчества. Жители и гости города познакомятся с традиционными керамическими промыслами Архангельской и Пензенской областей, работами Тюменских гончаров, а также с керамикой Дагестанской Республики второй половины ХХ века.
Для посетителей представлены живописные полотна, на которых изображены мастера-народники и предметы их творчества. Часть экспозиции находится в помещении гончарной мастерской, где гости смогут погрузиться в среду, в которой творит мастер.
Игротека от магазина "Мосигра"
Когда: по пятницам с 18:00 до 21:00, по воскресеньям с 15:00 до 18:00
Где: "Додо Пицца" (в пятницу — ТРЦ "Гудвин", в воскресенье — ул. Кирова, 23)
12+
Множество самых разнообразных настолок — к твоим услугам. А опытные ребята из "Мосигры" с удовольствием объяснят правила незнакомых игрушек. Приходи зарядиться отличным настроением в пятницу вечером или перед трудовой неделей, поесть вкуснейшую пиццу и просто приятно провести вечер.
Поэтический фестиваль "Запомни поэтов Тюмени!"
Когда: каждую субботу в 16:00 вплоть до 11 мая
Где: Тюменская научная библиотека им. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59)
16+
Каждую субботу поэты Тюмени будут собираться в стенах городской библиотеки, читать стихи, общаться, участвовать в конкурсах и слушать мастер-классы от экспертов поэтического слова.
"Дом. ru" приглашает на открытие сервисного центра в ТЦ "Колумб"
Когда: 6 апреля в 12:30
Где: ТЦ "Колумб" (Московский тракт, 118)
0+
Телеком-оператор "Дом.ru" в Тюмени приглашает жителей города на открытие сервисного центра, которое состоится 6 апреля. Гостей ждет развлекательная программа с конкурсами и подарками.
В новом сервисном центре в любой день тюменцы смогут подключить интернет, цифровое ТВ и домашний телефон, пополнить баланс, сменить тариф, получить консультацию о возможностях личного кабинета и узнать о проводимых акциях.
"Благодарим жителей Тюмени, уже выбравших "Дом.ru", и ждем в наших сервисных центрах. Специалисты всегда готовы проконсультировать клиентов и помочь им по всем вопросам. Мы стремимся к тому, чтобы пользоваться услугами "Дом.ru" было выгодно и комфортно", - отмечает директор филиала "Дом.ru" в Тюмени Сурнин Андрей.
Клиенты "Дом.ru" пользуются интернетом на скорости до 600 Мбит/с * и смотрят до 219 цифровых телеканалов, сразу 85 из которых в HD — это максимум среди федеральных операторов платного ТВ России.
Сервисный центр в ТЦ "Колумб" будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00, без перерыва на обед. Кроме него в Тюмени обслуживают клиентов еще 2 центра продаж: в МФК "Магеллан" по адресу ул. 50 лет Октября 14 и в ТЦ "Остров" по адресу ул. Федюнинского, 67.
при наличии технической возможности со стороны оператора и оборудования клиента.
"Театральная зарядка"
Когда: 6 апреля с 13:00 до 15:00
Где: Площадь 400-летия Тюмени
0+
Участники мероприятия получат уникальную возможность – совместно с актёрами и спортсменами выполнить зажигательную зарядку! В зарядке примет участие заслуженный артист России, художественный руководитель молодёжного театра "Ангажемент" Леонид Окунев.
Состоятся выступления творческих и спортивных коллективов: регионального центра "Аванпост", команды "Академии профессионалов фитнеса", студии танца "Вишня", коллектива "Фитнес 50+", спортивно-оздоровительного комплекса "Дорожник".
На площади будут работать интерактивные площадки: суставной гимнастики (спортивной школы "Алькор"), спортивного танца (центра развлечения и отдыха "Пятый элемент"), основ безопасного интернета (кибершколы "KIBERone"), здорового питания (волонтеров–медиков).
Все желающие смогут стать участниками квеста "За кулисами".
Шахматная гостиная
Когда: каждое воскресенье с 10:30 до 12:10
Где: детский технопарк "Кванториум" (проезд Геологоразведчиков, 6а)
6+
Занятия в "Шахматной гостиной" проходят в формате проведения семейного досуга под чутким руководством тренера. Опытный педагог познакомит гостей гостиной с увлекательным миром шахмат, даст ценные советы любителям этого интеллектуального спорта и наглядно разберет с самыми заинтересованными известные шахматные партии. И, конечно, каждый сможет проверить свои силы, поиграв с друзьями или другими присутствующими
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