Топ мероприятий для студентов Тюмени на ближайшую неделю

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет традиционный Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Тебя ожидают десятки классных мероприятий: концерты, интересные выставки, топовые вечеринки, кинопоказы и многое другое.

Фестиваль "Медианавигатор"

Фестиваль "Медианавигатор" вновь приглашает школьников и студентов от 14 до 25 лет проявить свой талант в конкурсе медиапроектов.

Стимул для абитуриентов:

1. Призеры получат дополнительные десять баллов на творческом конкурсе по направлению "Журналистика" при поступлении в ТюмГУ.

2. Те, кто не попадут в число победителей не останутся без бонуса – их конкурсные материалы будут добавлены в творческое портфолио абитуриента и обязательно принесут бонусные баллы на творческом испытании.

Прием заявок уже стартовал. Чтобы стать участником нужно до 30 апреля оставить заявку и загрузить свой проект на сайте фестиваля (Раздел "Заявка") и следить конкурсом в группе. Итоги будут подведены 15 мая. Положение о фестивале можно найти также в группе в разделе "документы".

Игротека для молодежи и всей семьи

Информационно-библиотечный центр для молодежи открывает семейную игротеку. Любой желающий может прийти один, с детьми или с компанией и сыграть в имеющиеся настольные игры, коих насчитывается более 20.

Когда: вторник - пятница с 10:00 до 19:00, суббота и воскресенье с 10:00 до 18:00.

Где: Информационно-библиотечный центр для молодежи (Червишевский тракт, 15/1)

Вход свободный!

Мозгобойня

Командная интеллектуально-развлекательная игра, основанная на логике и смекалке. Участников ждёт 7 оригинальных раундов по 7 вопросов в каждом. Подробности и запись здесь.

Когда: 2 апреля в 19:00

Где: ресторане "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 300 рублей с человека

Концерт тюменского оркестра народных инструментов

Юбилейный концерт тюменского оркестра народных инструментов, участника полюбившегося горожанам шоу-проекта "Битва оркестров". Прозвучат современные и классические композиции, а также музыка из популярных оперетт и кинофильмов, саундтреки и зарубежные хиты.

Когда: 2 апреля в 19:00

Где: ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 200 — 300 рублей

Anime & K-Pop party

В программе: выступление Jackie-O, концерт SANA, аниме и кей-поп магазин, развлекательная программа и конкурсы, весёлая кей-поп дискотека и многое другое.

Когда: 2 апреля в 17:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 500 рублей

Лекция эксперта Константина Мильчина "Нескучно о культуре"

Спикер расскажет, как писать о культурной жизни захватывающе и на что обращать внимание при создании рецензии на произведение искусства. Константин – литературный критик и журналист. Руководил отделом культуры в журнале "Русский Репортер". С 2017 года – главный редактор сайта "Горький". Требуется регистрация по ссылке.

Когда: 3 апреля в 19:00

Где: "Медиаполис" (ул. Чернышевского, 2а/12)

Участие бесплатно!

Медитация с тибетскими поющими чашами

Практика совмещает в себе контактное вибрационное и бесконтактное звуковое воздействие.Такая медитация позволяет перезагрузить сознание, избавиться от стресса, найти в себе силу и энергию для новых свершений. Телефон для записи: 8 (922) 488-61-58 (Светлана).

Когда: 3 апреля с 19:00 до 21:00

Где: ул. Республики 53, офис 601

Стоимость: 500 рублей

Показ фильма "Властелины Хаоса"

Биографическая драма о становлении тяжелого скиандинавского рока режиссера Йонаса Окерлунда. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 3 апреля в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

Концерт "Jazz it up"

В программе вокальный традиционный джаз, весенние джазовые стандарты, блюз, босанова, известные песни в джазовых и фанковых обработках, а также песни о любви. Забронировать место можно по телефону 8 (904) 471-35-71.

Когда: 3 апреля в 19:30

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Вход свободный (бронь столиков за депозит 250 рублей)

Sensual Party

Вечеринка под заводные и романтичные мелодии кизомбы и бачаты. Гости вечера могут потанцевать, а могут и просто вдоволь насладиться красивой музыкой и приятной атмосферой.

Когда: 3 апреля с 21:00 до полуночи

Где: музыкальный паб "Ё-бург" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 13)

Участие бесплатно!

Чёрный квиз

Это веселая интеллектуальная игра для команд от 2 до 10 человек, в которой участников ждут 50 неприлично смешных вопросов, 2,5 часа красных щек без купюр и подарки с перчинкой. И, конечно, очень много призов. Требуется регистрация тут.

Когда: 3 апреля с 19:00

Где: гриль-таверна "Ермолаевъ" (ул. Первомайская, 38а)

Стоимость: 300 рублей с человека

Полуфинал "Кубка Петрова"

Тюменский ХК "Рубин" всего в нескольких шагах от выхода в финал кубка! Для начала нужно дома сломить сопротивление команды "ТОРОС". Поддержим наших настоящих мужчин?

Когда: 3 и 4 апреля в 19:00

Где: Дворец спорта (ул. Розы Люксембург, 12/1)

Стоимость: 250 — 400 рублей

Юля Ахмедова

Юля Ахмедова – первая девушка на российском телевидении, выступающая в жанре стендап. В своих выступлениях Юля шутит на тему женского одиночества, среднего возраста и типичных проблем слабой половины человечества. Она не боится говорить откровенно и честно, именно поэтому ее рассуждения заставляют смеяться не только женщин, но и мужчин.

Когда: 4 апреля в 19:00

Где: ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1)

Стоимость: 1000 — 3300 рублей

День студента в картинг-центре "Live Drive"

Приходи сам и приводи друзей в LiveDrive | Картинг в Тюмени за нереально крутыми эмоциями и адреналином. Студенческий только не забудь. Подробности по телефону: 662-516.

Когда: каждый четверг

Где: картинг-центр "LiveDrive" (ТРЦ "Солнечный", 4 этаж)

Стоимость: 350 рублей (для студентов)

Спектакль "Кадриль"

Это трогательная и очень смешная история о любви по пьесе Владимира Гуркина, автора знаменитой комедии "Любовь и голуби". В маленьком поселке, где жизнь протекает по своим законам, по соседству живут две семейные пары. Хорошо живут... но скучно. И наконец, устав от однообразной семейной жизни, две соседки решили ввязаться в авантюру и поменяться мужьями. Удивительный обмен в корне изменил их жизнь, которая стремительно закружилась в вихре событий, словно в кадрили!

Когда: 4 апреля в 14:00 и 18:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200 — 500 рублей

Гонка при поддержке гриль-бара "Седло"

Гонка на картах. Участвовать могут первые 12 человек, которые подали заявку и оплатили участие. Квалификация состоит из 2-х заездов по 3 круга каждый. Подробнее тут. В финал выйдут 6 человек, они получат призы от гриль-бара "Седло". Подробности по телефону: 662-516.

Когда: 4 апреля в 19:30

Где: картинг-центр "LiveDrive" (ТРЦ "Солнечный", 4 этаж)

Стоимость: 1000 рублей

Света

Песни о любви и синеглазых дельфинах – от самой зеленоглазой певицы российской эстрады!

Когда: 4 апреля сбор с 20:00, старт в 21:00

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 1000 — 2600 рублей

Spiritual Seasons

Название Spiritual Seasons знакомо всем интересующимся фолк-сценой. Группа существует уже больше 15 лет и творит музыку, с трудом поддающуюся классификации: ирландские джиги и рилы здесь органично уживается с мощными скандинавскими темами, а напевы средневековой Европы - со славянскими фолк-мотивами. Всё о билетах тут.

Когда: 4 апреля в 19:00

Где: КТЗ "Байконур" (ул. Максима Горького, 44/3)

Стоимость: 400 — 1500 рублей

Показ фильма "Юморист"

Тот самый фильм, к которому написал саундтрек FACE. У эстрадного юмориста Бориса Аркадьева в жизни все хорошо: счастливая семья, обожание миллионов, очередь поклонниц и благосклонность властей. Но комику не дает покоя несвобода и внешняя, и внутренняя: чем громче его успех на сцене, тем сильнее в нем назревает протест. И вот уже самый смешной становится слишком опасным.

Когда: 4 апреля в 20:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Вход свободный!

Показ фильма "Фаворитка"

В центре сюжета – борьба за внимание королевы Анны (Оливия Колман) двух блистательных барышень: действующей фаворитки Сары Черчилль, герцогини Мальборо (Рэйчел Вайс), и ее прибывшей ко двору кузины Эбигейл Хилл (Эмма Стоун).

Но не обманывайтесь, считая, будто Йоргос Лантимос снял костюмную драму – скорее уж черная сатирическая комедия, — помещенная в подходящий исторический контекст, полная анахронизмов, и снятая в вызывающе неакадемической манере с пространственными искажениями, рапидами и прочим. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

Когда: 4 апреля в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

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