"Дом.ru Бизнес" приглашает на бизнес-интенсив Ильи Кусакина в Тюмени

Илья Кусакин по приглашению "Центра Бизнес-Образования" посетит Тюмень с бизнес-интенсивом "Люди дела" 26 апреля. Информационным партнером мероприятия выступает федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес".

Илья Кусакин – известный бизнес-тренер с огромным опытом построения отделов продаж, он предлагает уникальный авторский подход в области развития личной эффективности и приобретения навыков, необходимых в продажах. Основатель проекта "Люди Дела", признанного ТАСС самым полезным СМИ в рунете в 2017 году, корпоративный бизнес-тренер таких известных брендов как Black Star, "1C:Первый Бит", "8 Марта", World Class.

Участников ждет насыщенная программа, наполненная современными бизнес-технологиями и новыми инструментами для развития, лекциями, стихами, музыкальным оформлением, вовлекающими слайдами и видео-презентациями. Спикер подробно разберет, как в ближайшие 3-5 лет войти в топ-5 в своей нише, используя следующие тренды:

⦁ рост скорости восприятия информации;

⦁ примитивизация мышления людей;

⦁ цифровая экономика;

⦁ потребность людей в свободе и передвижении;

⦁ социальный капитал;

⦁ креативная экономика;

⦁ социальные сети, как образ жизни.

Подробная программа, цены и регистрация на бизнес-интенсив размещены на сайте. Для подготовки к участию в мероприятии также доступна книга Ильи Кусакина "Эффективность Продающего".